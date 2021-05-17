Експерт розповів, як правильно зберігати старий смартфон

Смартфони застарівають точно так же, як і інші речі. І якщо одні власники продають їх на різних барахолках і віддають родичам, то другі просто прибирають девайс в шафу і забувають про нього. Але тим, хто в подальшому має намір якось використати цей смартфон, важливо слідувати простим інструкціям.





“Якщо телефон з акумулятором всередині залишити на зберіганні на тривалий час, він буде з часом розряджатися (незалежно від того, якого він типу). При цьому існує небезпека, що акумулятор, що пролежав довгий час повністю розрядженим, вже не “воскресне”- тому краще зберігати його зарядженим на 50-80%, тоді він може лежати багато місяців без видимої шкоди “, – говорить старший фахівець лабораторії компанії Slaxico Юрій Шарлай.

“Категорично слід уникати глибокого розряду” в нуль “: якщо ваша батарея вже дійсно давно лежить на полиці, то перевірте, наскільки сильно вона розрядилася”, – додає Шарлай.

На думку експерта, краще не зберігати акумулятор там, де дуже жарко або навпаки холодно, це може йому механічно нашкодити.