Опубліковано ТОП кращих модулів оперативної пам’яті DDR4 і DDR5

Найкращі модулі ОЗП вибрала редакція ресурсу Tom’s Hardware.

Найкраща з найкращих – це G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000. Йдеться про модуль на 32 ГБ. Пам’ять годиться як для ПК із чипом Intel, так і з ЦП від AMD.

G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 – найбільш підходяща пам’ять для оверклокерів. А Samsung DDR5-4800 опинилася в рейтингу, як найкраща бюджетна пам’ять DDR5. Якщо покопатися в налаштуваннях, її можна розігнати до 5800 МГц.

TeamGroup T-Force Xtreem ARGB DDR4-3600 TeamGroup T-Force Xtreem ARGB DDR4-3600 визнана найкращою оперативною пам’яттю для процесорів AMD Ryzen на платформі AM4. Це недорога пам’ять із чудовим дизайном.

Найбільш вдалий швидкісний модуль ОЗП формату DDR4 – Patriot Viper Steel DDR4-4400. Швидше пам’ять такого типу знайти навряд чи вдасться. Patriot Viper RGB DDR4-3600 увійшла до топу, як швидка, надійна ОЗП з яскравим RGB-підсвічуванням.

Крім того, у топі опинилися модулі DDR4 на 16 і 32 ГБ: Patriot Viper 4 DDR4-3400, Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3200, Patriot Viper Steel DDR4-3200, Patriot Viper Steel DDR4-3600, G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 і Corsair Vengeance LPX DDR4-2666.