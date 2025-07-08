PlayStation 5 Pro порівняли з бюджетними відеокартами від Nvidia та AMD

Після запуску PlayStation 5 Pro багато блогерів почали порівнювати її продуктивність з різними відеокартами. Спочатку передбачалося, що найпотужніша консоль відповідає рівню графічного адаптера GeForce RTX 4070.

Однак у Digital Foundry з’ясували, що навіть не надто дорогі Radeon RX 9060 XT і GeForce RTX 5060 Ti (обидві на 16 ГБ) цілком здатні видати частоту в ААА-іграх на рівні PlayStation 5 Pro або навіть перевершити її.

Наприклад, в хардкорному екшені Black Myth: Wukong в режимі продуктивності на PlayStation 5 Pro йде в рідному 1080p без генерації кадрів. На ПК з Radeon RX 9060 XT і FSR4 Performance грати можна в 4K. Те саме стосується GeForce RTX 5060 Ti c DLSS Performance. При цьому частота з картою AMD на 5 % вища, ніж на PlayStation 5 Pro. У випадку з 3D-прискорювачем NVIDIA мова йде вже про перевагу в 27 %.

В аркадній гонці у відкритому світі Forza Horizon 5 на PlayStation 5 Pro в 4K стабільні 60 fps. ПК з відеокартами GeForce RTX 5060 Ti і Radeon RX 9060 XT з аналогічними налаштуваннями видають більше 70 fps.

Хоррор Alan Wake 2 на PlayStation 5 Pro в режимі продуктивності масштабує роздільну здатність з 864p до 4K за допомогою FSR 2. З тими ж параметрами на ПК з Radeon RX 9060 XT частота на 13% вища, з GeForce RTX 5060 Ti — на 10%.

Висновки — Radeon RX 9060 XT близька за продуктивністю до PlayStation 5 Pro. У GeForce RTX 5060 Ti явна перевага. Якщо говорити про вартість консолі та збірки ПК з Radeon RX 9060 XT або GeForce RTX 5060 Ti, то ПК може виявитися вигіднішим.