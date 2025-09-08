Новий Metal Gear Solid розійшовся мільйонним тиражем

Повернення Konami в ігрову індустрію вдалося на славу: відмінно продався ремейк Silent Hill 2, а нова версія Metal Gear Solid 3 проявила себе ще краще.

Konami повідомила, що вже в день релізу Metal Gear Solid Delta: Snake Eater розійшлася по світу тиражем понад мільйон копій. Ремейк Silent Hill 2 зміг досягти такої позначки лише через три дні після виходу, так що всередині напевно задоволені фінансовими показниками підприємства.

Тепер Konami з нетерпінням чекає можливості побачити, як добре геймери почнуть купувати Silent Hill f, реліз якої відбудеться в кінці цього місяця. До слова, вивчити примітні новинки вересня можна в нашому дайджесті.