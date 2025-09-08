Google Pixel 10 виявився краще пристосованим для ремонту

Фахівці iFixit розібрали флагманський смартфон Google Pixel 10, щоб оцінити складність його ремонту. Як з’ясувалося, в цьому відношенні пристрій став трохи кращим за свого попередника.

Як і в торішній моделі, для кріплення тильної панелі Pixel 10 не використовується клей, тому вона легко знімається без нагрівання. Заодно фахівці відзначили просту і зрозумілу компоновку внутрішніх компонентів з порівняно невеликою кількістю кріпильних гвинтів.

Найпомітнішим нововведенням став новий механізм вилучення акумулятора, який замість клейкої стрічки тепер використовує спеціальний язичок. Останній, за словами експертів, вимагає докласти чимало зусиль, але це все ж прогрес у порівнянні з Pixel 9.

В іншому «внутрішній світ» гаджета майже не змінився, за винятком магнітного кільця Pixelsnap, яке забезпечує підтримку нових аксесуарів, включаючи пристрої для бездротової зарядки. За підсумками розбирання Google Pixel 10 отримав оцінку в 6 балів з 10 за шкалою iFixit проти 5 балів у попередника.