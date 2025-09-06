На 50% менше: ряд українців можуть платити за поїзд дешевше

“Укрзалізниця” продовжує підтримувати соціально вразливі категорії населення, пропонуючи розгалужену систему пільг на проїзд. Це важливий крок для забезпечення доступності залізничного сполучення, хоча умови для різних груп громадян відрізняються. Щоб скористатися знижками, пасажирам необхідно мати при собі документи, що підтверджують їхній статус.

Найбільшу 50% знижку на квитки, що діє в період з 1 жовтня до 15 травня, можуть отримати студенти, а також особи з інвалідністю, включаючи дітей, та їхні супроводжуючі. Особливі умови надано батькам загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців, для яких пільга 50% діє без сезонних обмежень. Для наймолодших пасажирів, віком від 6 до 14 років, передбачена постійна знижка у 25%.

Окремий блок пільг стосується категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд. Так, діти до шести років можуть подорожувати потягом абсолютно безоплатно. Водночас, Герої Радянського Союзу, учасники бойових дій та жертви нацистських переслідувань можуть отримати безкоштовний проїзд один раз на рік або раз на два роки, залежно від статусу, з можливістю компенсації і зворотної поїздки.

Змішані пільги, що поєднують безкоштовний проїзд один або два рази на рік зі знижкою 50% у період з 1 жовтня по 15 травня, доступні для учасників та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової та російсько-української війни, а також їхніх супроводжуючих.

Для поїздок в електричках (приміське сполучення) діють інші, часто безлімітні пільги. Повністю безкоштовно можуть подорожувати Герої України, учасники бойових дій, постраждалі від ЧАЕС, сироти, пенсіонери та діти з багатодітних сімей. Студенти та особи, які супроводжують дитину з інвалідністю, оплачують половину вартості з жовтня до середини травня.

“Укрзалізниця” наголошує на важливості уважності при виборі класу вагону, оскільки деякі пільги не поширюються на вагони класу “люкс”. Це дозволяє компанії підтримувати баланс між соціальною відповідальністю та економічною ефективністю, надаючи українцям можливість подорожувати з урахуванням їхніх потреб та статусу.