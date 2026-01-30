Програма не спрацювала: оператори припинили платити українцям за живлення вишок генераторами

Мобільні оператори більше не виплачують компенсації фізичним особам за використання приватних генераторів для підтримки роботи мережі. Програма «Генератор зв’язку», запущена Міністерством цифрової трансформації у листопаді 2025 року, виявилася неефективною через технічні обмеження та низьку активність громадян. Про це повідомляє LIGA.net.

Чому ініціатива провалилася: Програма передбачала грошову винагороду (172 грн/год за дизельний генератор і 287 грн/год за бензиновий) для людей, які готові живити базові станції під час блекаутів. Проте на практиці більшість побутових генераторів виявилися занадто слабкими для телекомунікаційного обладнання. Мінімальна необхідна потужність становить 7,2–8 кВт, що рідко зустрічається у приватних домогосподарствах.

Альтернативне рішення: Замість співпраці з окремими громадянами, оператори зосередилися на партнерстві з бізнесом та комунальними підприємствами. Наприклад, у Vodafone зазначили, що така модель надійніша, а «Київстар» вже працює з понад 200 комерційними партнерами в рамках проєкту Generator as a Service, компенсуючи їм витрати на паливо. Це дозволяє забезпечувати стабільніше живлення мережі без технічних ризиків.