Експерти назвали кращі смартфони до 7000 гривень у 2021 році

Бюджетні смартфони – основний сегмент на ринку мобільних пристроїв. Багато відомих виробників пропонують користувачам недорогі та багатофункціональні апарати для повсякденного використання. Найбільш важливі критерії вибору відповідної моделі – продуктивність, об’єм пам’яті, автономність, тип екрану і камер, ергономічність і габарити пристрою.





Xiaomi Redmi Note 10

Надійшов у продаж в березні 2021 року. Xiaomi Redmi Note 10 відразу ж став бестселером. Доступний в конфігураціях 4/64, 4/128 і 6/128 Гб смартфон пропонується в одному з трьох кольорів: сірому (Onyx Gray), білому (Pebble White) і зеленому (Lake Green). У моделі передбачені AMOLED-дисплей 6,43 ”, ОС Android 11, камера з чотирьох модулів, швидка зарядка (33 Вт).



OPPO A72

Смартфон приваблює наявністю стереодинаміків, що в даній ціновій категорії зустрічається досить рідко. Модель Oppo A 72 оснащена 6,5-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2 400 х 1 080 пікселів, чіпсетом Qualcomm Snapdragon 665 в зв’язці з 4 Гб ОЗП, 128 Гб основної пам’яті, АКБ ємністю 5 000 мАг зі швидкою зарядкою, модулем NFC і вбудованою в дисплей фронтальною камерою.



Samsung Galaxy M21

Одна з особливостей Samsung Galaxy M21, яка зробили цей смартфон надзвичайно популярним, – дуже ємний акумулятор (6 000 мАг). Як дисплей використовується AMOLED-панель 6,4 ” з роздільною здатністю 2 340 х 1 080. Сканер і камера, що складається з трьох модулів, розташовані на задній кришці. Чіпсет – Samsung Exynos 9611, доповнений 4 Гб ОЗП. Пристрій підтримує технологію NFC.



Realme 7

Серед переваг Realme 7 – потужний чіп MediaTec helio G95, доповнений оперативною пам’яттю 8 Гб. У смартфоні передбачена швидка зарядка (26 хвилин від 0 до 50%). Нові можливості для творчості відкривають такі переваги відеозйомки, як стабілізація UIS і UIS Max, надширококутне відео, ефект боке в реальному часі, слоу-мо і 4К.



Huawei P40 Lite

Смартфон оснащений камерою з чотирма об’єктивами, що дозволяє створювати бездоганні по чіткості картинки знімки. Ультраширококутний об’єктив з кутом огляду 120 ° дає можливість помістити в кадр більше деталей, а фокусна відстань 17 мм знімає на 140% більше простору. В Huawei P40 Lite використовується потужний процесор Kirin 810. Нейромодулі базуються на унікальній технології Huawei Da Vinci, підвищує загальну ефективність і роботу штучного інтелекту.

