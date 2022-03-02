Чому при телефонній розмові українці часто чують свій голос

Одна із найзагадковіших проблем зі зв’язком – коли під час телефонної розмови ви чуєте не лише голос співрозмовника, а ще й свій. Це дратує та відволікає, а в особливо тривожних громадян навіть з’являється підозра, що їх прослуховують. Ніякого еха справжнє прослуховування, звичайно ж, не дає, але проблема залишається, тому давайте розберемося – чому при телефонній розмові чути свій голос.





Проблема на боці співрозмовника

Найтривіальніша причина, через яку це відбувається, – включений у співрозмовника гучний зв’язок. Звук із динаміка просто потрапляє у мікрофон, і ви починаєте чути все, що кажете. Те саме трапляється, коли співрозмовник для зручності транслює розмову в автомобілі через Bluetooth. Вихід із положення простий – попросити його говорити прямо у трубку або підключити гарнітуру.

Проблема на стороні оператора

Не виключено, що ехо з динаміка виникла через проблеми зі зв’язком на боці самого оператора. Таке трапляється, коли мережа перевантажена, або ви знаходитесь у місці, де телефон дуже слабко ловить сигнал. У цьому випадку спробуйте зателефонувати за допомогою SIM-картки іншого оператора або, наприклад, через месенджери.

Інші проблеми

Звичайно, ехо може виникати і з багатьох інших причин. Найчастіше неполадки апаратні: динамік, пошкоджений мікрофон, волога, що потрапила в корпус смартфона, неправильна робота шумоподавлення і навіть банальний заводський брак. Тут уже доведеться звернутися за діагностикою та ремонтом пристрою до кваліфікованого спеціаліста.

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