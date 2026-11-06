Motorola представила Watch 2 Fit: смартгодинник оцінює витрати жирів і вуглеводів та працює до 12 днів

Компанія Motorola представила новий смартгодинник Watch 2 Fit, який отримав розширені функції моніторингу здоров’я та спортивних тренувань. Завдяки співпраці з Polar пристрій може оцінювати не лише витрати калорій, а й співвідношення жирів, вуглеводів і білків, які організм використовує під час фізичних навантажень.

Однією з головних особливостей Motorola Watch 2 Fit стала інтеграція спортивних алгоритмів фінської компанії Polar. Функція Energy Sources оцінює, яку частку енергії під час тренування організм отримує з різних джерел. При цьому годинник не вимірює спалювання жирів безпосередньо, а розраховує приблизні показники на основі фізіологічних даних і характеру навантаження.

Понад 100 тренувань і технології Polar

Motorola Watch 2 Fit підтримує понад 100 видів фізичної активності та автоматичне розпізнавання тренувань. Для бігунів передбачена функція Running Index, яка оцінює аеробну підготовку та ефективність бігу за показниками пульсу. Також доступні персональні цілі активності, аналіз інтенсивності навантажень і двочастотний GPS для точнішого запису маршрутів.

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Годинник відстежує пульс, рівень кисню в крові, стрес і якість сну. Алгоритми Polar Nightly Recharge та Sleep Plus Stages оцінюють нічне відновлення організму й аналізують фази сну. Додатково передбачені дихальні вправи, нагадування про необхідність рухатися та жіночий календар.

Екран, автономність і ціна Motorola Watch 2 Fit

Новинка оснащена 1,85-дюймовим gOLED-дисплеєм із піковою яскравістю 1500 ніт. Екран захищений склом Gorilla Glass 3, а товщина рамок становить лише 2 мм. Корпус виготовлений з алюмінію, а для покупців підготували три кольори Pantone: Stratified Sea, Pigeon та Ballerina.

За заявою виробника, автономність досягає 12 днів за помірного використання. Годинник має захист IP68 і водостійкість 5 ATM, що дозволяє використовувати його під час плавання в басейні. Також передбачена можливість відповідати на телефонні дзвінки через Bluetooth.

У майбутніх оновленнях Motorola планує додати підтримку голосового помічника Qira, який працюватиме разом із сумісними смартфонами компанії.

У деяких країнах модель продаватиметься під назвою Motorola Watch Fit 27. Рекомендована стартова ціна становить 119 євро, або приблизно 6100 гривень. Продажі в окремих країнах Європи, Америки та Азії розпочнуться найближчими тижнями. Терміни офіційної появи годинника в Україні поки не оголошені.