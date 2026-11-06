Motorola представила Watch 2 Fit: смарт-часы оценивают расход жиров и углеводов и работают до 12 дней

Компания Motorola представила новые смарт-часы Watch 2 Fit, которые получили расширенные функции мониторинга здоровья и спортивных тренировок. Благодаря сотрудничеству с Polar устройство может оценивать не только расход калорий, но и соотношение жиров, углеводов и белков, которые организм использует во время физических нагрузок.

Одной из главных особенностей Motorola Watch 2 Fit стала интеграция спортивных алгоритмов финской компании Polar. Функция Energy Sources оценивает, какую долю энергии во время тренировки организм получает из различных источников. При этом часы не измеряют сжигание жиров напрямую, а рассчитывают приблизительные показатели на основе физиологических данных и характера нагрузки.

Более 100 тренировок и технологии Polar

Motorola Watch 2 Fit поддерживает более 100 видов физической активности и автоматическое распознавание тренировок. Для бегунов предусмотрена функция Running Index, которая оценивает аэробную подготовку и эффективность бега по показателям пульса. Также доступны персональные цели активности, анализ интенсивности нагрузок и двухчастотный GPS для более точной записи маршрутов.

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Часы отслеживают пульс, уровень кислорода в крови, стресс и качество сна. Алгоритмы Polar Nightly Recharge и Sleep Plus Stages оценивают ночное восстановление организма и анализируют фазы сна. Дополнительно предусмотрены дыхательные упражнения, напоминания о необходимости двигаться и женский календарь.

Дисплей, автономность и цена Motorola Watch 2 Fit

Новинка оснащена 1,85-дюймовым gOLED-дисплеем с пиковой яркостью 1500 нит. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 3, а толщина рамок составляет всего 2 мм. Корпус изготовлен из алюминия, а для покупателей подготовлены три цвета Pantone: Stratified Sea, Pigeon и Ballerina.

По заявлению производителя, автономность достигает 12 дней при умеренном использовании. Часы имеют степень защиты IP68 и водонепроницаемость 5 ATM, что позволяет использовать их во время плавания в бассейне. Также предусмотрена возможность отвечать на телефонные звонки через Bluetooth.

В будущих обновлениях Motorola планирует добавить поддержку голосового помощника Qira, который будет работать совместно с совместимыми смартфонами компании.

В некоторых странах модель будет продаваться под названием Motorola Watch Fit 27. Рекомендуемая стартовая цена составляет 119 евро, или примерно 6100 гривен. Продажи в отдельных странах Европы, Америки и Азии начнутся в ближайшие недели. Сроки официального появления часов в Украине пока не объявлены.