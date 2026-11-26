Hyundai ищет способ оживить продажи электроседана Ioniq V в Китае. В базе данных китайского Министерства промышленности и информатизации (MIIT) появилась версия EREV, то есть электромобиль с бензиновым двигателем, который только заряжает батарею и не приводит в движение колеса.

В качестве генератора будет выступать 1,5-литровый атмосферный двигатель BAIC A156A1 мощностью 70 кВт (94 л.с.), который уже используется в моделях ArcFox. Колеса будет приводить в движение единственный электродвигатель на задней оси мощностью 151 кВт (202 л.с.), а максимальная скорость ограничена 170 км/ч. Литий-железо-фосфатную батарею поставляет CATL, но её ёмкость, расход топлива и запас хода на электротяге пока неизвестны.

Размеры не изменились. Длина седана составляет 4900 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1470 мм, а колесная база — 2900 мм. В зависимости от версии автомобиль получит 17- или 19-дюймовые колеса. В списке опций есть шумоизолирующее лобовое стекло, боковые окна с защитой от ультрафиолета, камеры вокруг кузова, парковочные датчики спереди и сзади, а также небольшой спойлер на крышке багажника.

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Электромобиль Ioniq V поступил в продажу в Китае 29 сентября по цене 109 900–139 900 юаней, то есть примерно 680–870 тыс. грн. Однако за сентябрь и октябрь покупателям было передано лишь 870 автомобилей, что для Hyundai очень скромно. Версия с «удлинителем» запаса хода должна привлечь тех, кого пугает нехватка зарядных станций. В Украине модель официально не продается, и о её выходе на другие рынки пока не сообщалось.

Напомним, ранее мы писали, что Hyundai выпустила IONIQ V с запасом хода до 650 км и 27-дюймовым экраном.