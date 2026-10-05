Hyundai выпустила IONIQ V: запас хода до 650 км и 27-дюймовый экран

IONIQ V стал первой серийной моделью линейки электромобилей, которую Hyundai создала специально для китайского рынка. Автомобиль получил клиновидный силуэт, узкую оптику и безрамные двери. По габаритам это большой семейный седан: длина составляет 4,9 метра, а колесная база — 2,9 метра.

На старте покупателям предлагается пять комплектаций. Согласно официальным характеристикам Hyundai, все они имеют передний привод, а основные различия касаются аккумулятора, мощности двигателя и оснащения.

Две батареи и быстрая зарядка

Версии с индексом 540 оснащены литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью около 53,5 кВт·ч и двигателем мощностью 140 кВт. Для модификаций 650 предусмотрены аккумулятор емкостью 66,85 кВт·ч и электродвигатель мощностью 168 кВт.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Заявленный запас хода составляет соответственно 540 и 650 км по китайскому циклу CLTC. Эти показатели не стоит напрямую сравнивать с европейскими измерениями WLTP: методики различаются, а реальная дальность будет зависеть от скорости, температуры и использования климатической системы.

Для обеих батарей производитель указывает время зарядки от 30% до 80% за 20 минут. Это время пополнения части заряда при соответствующих условиях, а не полной зарядки аккумулятора.

В салоне установлен 27-дюймовый панорамный дисплей. Также предусмотрены проекционный экран, голосовой помощник на основе языковой модели и системы помощи водителю, разработанные совместно с Momenta. Среди заявленного оборудования — девять подушек безопасности и система, помогающая избежать аварии из-за случайного нажатия на педаль акселератора.

Для Украины сроки поставок и цены пока не объявлены. Hyundai рассматривает Китай как базу для дальнейшего развития электромобилей и расширения экспорта, но это ещё не означает подтверждённого глобального запуска именно IONIQ V. Условия его продажи за пределами китайского рынка остаются неизвестными.