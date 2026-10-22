Volkswagen выпустил большой электроседан по цене 11 880 долларов: запас хода — до 555 км

Китайский бренд Jetta, принадлежащий совместному предприятию FAW-Volkswagen, представил свой первый серийный электромобиль — седан M6. Новинка отличается довольно большими габаритами, современным салоном с искусственным интеллектом, запасом хода до 555 км и неожиданно низкой стартовой ценой.

В Китае Jetta M6 предлагается сразу в трёх комплектациях по цене от 79 800 до 99 800 юаней — примерно от 11 880 до 14 850 долларов. Таким образом, даже самая дорогая версия остаётся дешевле многих компактных электромобилей.

Большой кузов и очень низкий коэффициент сопротивления

Jetta M6 построен на электрической платформе Jetta Jiesi и позиционируется как среднеразмерный семейный седан. Длина автомобиля составляет 4806 мм, ширина — 1868 мм, высота — 1500 мм, а колесная база достигает 2820 мм. Покупателям доступны 17- и 18-дюймовые колеса.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Одной из особенностей модели стала аэродинамика. Производитель предусмотрел 17 элементов для снижения сопротивления воздуха, включая активную решетку. В результате коэффициент Cd составляет всего 0,208.

Внешний облик разработала совместная китайско-немецкая команда дизайнеров. Автомобиль получил новую эмблему Jetta для электрифицированных моделей, оригинальную светодиодную оптику и сквозные задние фонари с надписью JETTA.

В салоне — большой экран и сразу три модели ИИ

Интерьер выполнен по схеме, типичной для современных китайских электромобилей. Перед водителем расположена цифровая приборная панель, а центральное место занимает 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K.

Мультимедийная система интегрирована сразу с тремя крупными языковыми моделями — DeepSeek, Doubao и Qwen. Они используются для голосового управления, планирования поездок и других функций. Также предусмотрена поддержка Apple CarPlay, Huawei HiCar и CarLink.

Оснащение зависит от комплектации. Среди доступных опций — 256-цветная атмосферная подсветка, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и панорамная крыша со специальным солнцезащитным покрытием.

Передние сиденья могут быть оснащены подогревом, вентиляцией, памятью положения и массажем. Объём багажника составляет 542 литра, а со сложенным вторым рядом его можно увеличить до 1800 литров.

Топовая Jetta M6 будет самостоятельно передвигаться по городу

Для самой дорогой комплектации 555 Ultra предусмотрена усовершенствованная система помощи водителю на базе процессора Horizon Robotics Journey 6M.

Комплекс использует 11 камер, радар миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых датчиков. Он поддерживает навигационное управление NOA как на автомагистралях, так и в городе, автоматическую парковку и запоминание маршрутов парковки.

Также заявлено о 14 функциях активной безопасности, среди которых автоматическое экстренное торможение AEB и система экстренного маневрирования AES.

До 555 км на одном заряде

Jetta M6 имеет передний привод и предлагается с двумя вариантами электродвигателя.

Базовая версия получила двигатель мощностью 113 кВт (154 к.с.) и 230 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 8,3 секунды. Более дорогие модификации оснащаются 145-киловаттным двигателем (197 к.с.) с крутящим моментом 260 Н·м и разгоняются до «сотни» за 6,8 секунды.

Используются литий-железо-фосфатные батареи CALB. Младшая версия оснащена аккумулятором емкостью 42,9 кВт·ч и имеет заявленный запас хода 465 км по циклу CLTC. Модификации с батареей емкостью 51,9 кВт·ч могут проехать до 555 км.

Заявленный минимальный расход электроэнергии составляет всего 10,5 кВт·ч на 100 км. Быстрая зарядка аккумулятора с 30 до 80 % занимает около 25 минут.

Jetta M6 выглядит особенно привлекательно благодаря своей цене. Версия 465 Pro стоит 79 800 юаней, 555 Max — 89 800 юаней, а максимально укомплектованная 555 Ultra с городской системой NOA — 99 800 юаней. Фактически FAW-Volkswagen предлагает в Китае почти 4,8-метровый электрический седан с современным оснащением дешевле, чем за $12 тысяч в базовой версии.