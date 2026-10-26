Volkswagen представил 5-метровый седан по цене бюджетного кроссовера: запас хода 755 км и быстрая зарядка

Volkswagen представил в Китае новый электромобиль ID. Unyx 09, разработанный совместно с Xpeng. Этот большой седан оснащен аккумулятором CATL, поддерживает сверхбыструю зарядку и отличается привлекательной ценой.

24 октября компания Volkswagen Anhui официально начала продажи электроседана ID. Unyx 09. Новинка стала второй моделью немецкого концерна, созданной в сотрудничестве с китайским производителем Xpeng после кроссовера ID. Unyx 08. Автомобиль предлагается в трёх комплектациях с задним или полным приводом, а максимальный запас хода составляет 755 километров.

Главным преимуществом модели стала цена. В Китае базовая версия Volkswagen ID. Unyx 09 стоит от 179 900 юаней, или примерно 1,22 млн грн ($26 800). За более дорогую версию просят 249 900 юаней ($37 300).

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Volkswagen ID. Unyx 09 отличается необычным дизайном и современным салоном

Новинка выполнена в стиле спортивного фастбэка с наклонной крышей, узкими светодиодными фарами и массивным кузовом. Длина автомобиля составляет 5081 мм, ширина — 1980 мм, а колесная база достигает 3030 мм. Таким образом, по размерам электромобиль относится к классу больших седанов.

Среди особенностей внешнего оснащения — 21-дюймовые колеса, тормозная система Brembo и матричные проективные фары DLP. Последние могут выводить на дорогу световые подсказки, в частности обозначение ширины автомобиля и ориентиры для движения по полосе.

салон Volkswagen ID. Unyx 09

В салоне установлены двухспицевый руль, отдельный экран цифровой приборной панели и большой центральный сенсорный дисплей. Водителю также доступна проекционная система дополненной реальности AR-HUD с заявленным виртуальным размером изображения 85 дюймов. Центральная консоль оснащена беспроводной зарядкой для смартфонов и скрытыми подстаканниками.

Зарядка, обеспечивающая пробег в 250 километров, занимает всего пять минут

Volkswagen ID. Unyx 09 оснащен литий-железо-фосфатным аккумулятором CATL емкостью 91,96 кВт·ч. Батарея поддерживает технологию сверхбыстрой зарядки 5C, которая, по заявлению производителя, позволяет восполнить запас энергии примерно на 250 километров пробега всего за пять минут. Для достижения таких показателей требуется совместимая мощная зарядная станция.

Заднеприводная модификация оснащена электродвигателем мощностью 230 кВт (308 к. с.) и способна пройти до 755 км по китайскому циклу CLTC. Полноприводная версия оснащена двумя двигателями общей мощностью 370 кВт (496 к.с.), а её запас хода составляет 705 км. Следует учитывать, что китайский цикл CLTC обычно показывает более оптимистичные результаты, чем реальная эксплуатация.

Для повышения комфорта предусмотрена двухкамерная пневматическая подвеска Vibracoustic, которая доступна в более дорогих комплектациях. Она дополняется адаптивной системой регулировки жесткости амортизаторов.

Автомобиль оснащен технологиями автономного управления Xpeng

Одной из главных технологических особенностей ID. Unyx 09 стала система помощи водителю, разработанная при участии Xpeng. В её основе лежит процессор Turing AI с вычислительной мощностью 750 TOPS и система VLA, которая использует искусственный интеллект для анализа дорожной ситуации.

Электромобиль поддерживает расширенные функции автоматизированного управления на дорогах и парковки. В частности, система способна самостоятельно выполнять парковочные маневры, работать в режиме дистанционного управления и повторять предыдущую траекторию при движении задним ходом. В то же время эти возможности остаются системами помощи водителю, а не полноценным автономным управлением.

В Китае Volkswagen ID. Unyx 09 доступен в комплектациях Ultra, Flagship и Max. Их стандартная стоимость составляет соответственно 179 900, 219 900 и 249 900 юаней — примерно 1,22 млн, 1,49 млн и 1,69 млн грн.

Кроме того, для первых покупателей предусмотрена ограниченная акция. Базовая версия ID. Unyx 09 Ultra в черном цвете предлагается по цене 169 900 юаней (около 1,15 млн грн), однако такая цена действует только на 500 автомобилей.

Информации о возможном появлении Volkswagen ID. Unyx 09 на европейском рынке пока нет. Модель разработана в первую очередь для китайских покупателей и использует технологии, созданные в рамках сотрудничества Volkswagen с Xpeng.