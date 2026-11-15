Mercedes-Benz EQS 450+ 2027 года проехал 867 км на одном заряде во время теста

Обновленный электроседан Mercedes-Benz EQS 450+ 2027 модельного года продемонстрировал впечатляющий запас хода в ходе независимого теста американского издания Edmunds. Автомобиль смог преодолеть 867 км без подзарядки, хотя официальная оценка американского агентства EPA составляет 752 км. Таким образом, фактический результат превысил заявленный примерно на 15%.

Это лучший показатель среди всех электрических седанов, которые когда-либо тестировали специалисты Edmunds. В общем рейтинге электромобилей Mercedes-Benz уступил лишь большому внедорожнику Cadillac Escalade IQ, который преодолел 898 км. При этом Cadillac использует значительно более ёмкий аккумулятор — 205 кВт·ч против 122 кВт·ч у немецкого седана.

Что помогло увеличить запас хода

Обновленный Mercedes-Benz EQS 450+ получил аккумулятор емкостью 122 кВт·ч, тогда как предыдущая версия 2025 года была оснащена батареей на 118 кВт·ч. Несмотря на относительно небольшое увеличение ёмкости, запас хода в ходе аналогичного испытания вырос с 747 до 867 км. Важную роль в этом сыграло повышение энергоэффективности силовой установки.

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По данным измерений Edmunds, новая модель расходовала примерно 16,7 кВт·ч на 100 км, тогда как предыдущая модель потребляла около 18,1 кВт·ч. Испытания проводились по маршруту, который на 60 % состоял из городских дорог и на 40 % — из скоростных трасс. Средняя скорость движения составляла примерно 64 км/ч, а автомобиль работал в экономичном режиме с интенсивной рекуперацией энергии.

Зарядка стала значительно быстрее

Еще одним важным усовершенствованием стала 800-вольтовая электрическая архитектура. Благодаря ей максимальная мощность быстрой зарядки достигла 350 кВт, тогда как у предыдущей модели она составляла 208 кВт. Средняя мощность в течение сеанса зарядки также увеличилась с 175 до 222 кВт.

В ходе тестирования Mercedes-Benz EQS 450+ смог зарядиться настолько, чтобы преодолеть 161 км, всего за 7 минут 16 секунд. Для сравнения: предыдущей версии на это требовалось почти 14 минут. По скорости зарядки обновленный седан занял третье место среди электромобилей, протестированных Edmunds.

В то же время полученные 867 км не следует рассматривать как гарантированный запас хода при любых условиях. На автомагистрали при высокой скорости, особенно зимой, фактическая дальность поездки может быть значительно меньше.