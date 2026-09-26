Toyota Corolla может впервые стать электромобилем: что готовят для нового поколения

Toyota планирует существенно расширить выбор версий Corolla. Как сообщает Car and Driver, в следующем поколении к бензиновым и обычным гибридным модификациям могут присоединиться подключаемый гибрид и электромобиль. Дебют автомобиля ожидается в 2027 году в качестве модели 2028 года.

Внешний вид новой Corolla должен унаследовать решения концепта, представленного на Japan Mobility Show 2025. Основой автомобиля станет доработанная платформа TNGA-C, адаптированная для различных типов силовых установок. Такой подход позволит предложить несколько вариантов привода в рамках одного семейства.

Для обычного гибрида прогнозируется новый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель в паре с электродвигателем. Совокупная мощность силовой установки может составить около 134 к. с. По приведенным изданием оценкам инженеров Toyota, она будет потреблять на 10–20 % меньше топлива, чем нынешняя гибридная система.

Также рассматривается полноприводная модификация с отдельным электродвигателем на задней оси. Бензиновая Corolla, в свою очередь, может получить новый турбодвигатель объемом 1,5 литра или модернизированный двухлитровый двигатель. Окончательный состав линейки пока не объявлен публично.

Самым заметным изменением станет появление полностью электрической версии. По предварительным данным, для него рассматриваются конфигурации с одним или двумя электромоторами и запасом хода примерно 400 км. Емкость батареи, скорость зарядки и методика измерения этой дальности пока не уточняются.

Еще одна ожидаемая новинка — гибрид с возможностью подзарядки, аккумулятор которого можно будет заряжать от внешнего источника питания. Технических подробностей об этой версии, в частности о дальности пробега только на электротяге, пока нет.

Ориентировочная стартовая цена бензиновой Corolla составит 25 тысяч долларов, обычного гибрида — 27 тысяч. Для подключаемого гибрида и электрической версии называют цену примерно в 30 тысяч долларов. Это предварительные оценки, а не официальный прайс Toyota.

Какие именно версии появятся на украинском рынке, когда начнутся их продажи и сколько они будут стоить, в сообщении не указано.