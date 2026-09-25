Почти как заправка бензином: Geely зарядила электромобиль до 97 % менее чем за девять минут

Geely Auto продемонстрировала возможности сверхбыстрой зарядки на примере электрического седана Galaxy E8. В ходе демонстрации заряд аккумулятора автомобиля увеличился с 10% до 70% за 4,5 минуты. Чтобы достичь 97% от той же начальной отметки, потребовалось 8 минут 40 секунд.

Эти показатели приближают продолжительность остановки для зарядки к времени, которое водители тратят на заправку автомобиля бензином. В то же время речь идет именно о продемонстрированном результате: приведенные цифры не означают, что такой скорости можно достичь на любой зарядной станции.

Показательно, что Geely продемонстрировала быструю зарядку почти до полного заряда. После достижения 70 % батарея получила ещё 27 процентных пунктов за 4 минуты 10 секунд. Таким образом, демонстрация охватывала не только короткий начальный отрезок зарядки, но и последующее наполнение аккумулятора.

Geely присоединилась к числу китайских компаний, разрабатывающих технологии зарядки за считанные минуты. Подобные решения ранее представляли BYD и производитель аккумуляторов CATL. Их цель — сократить длительные остановки в пути и сделать использование электромобиля более удобным для водителей, которых беспокоит ограниченный запас хода.

Однако скорость — лишь часть задачи. Для массового применения таких технологий важно, чтобы аккумуляторы выдерживали высокие зарядные нагрузки без чрезмерного нагрева и ускоренной потери емкости. Одна демонстрация сама по себе не дает ответа на вопрос, как частая сверхбыстрая зарядка будет влиять на аккумулятор в течение многих лет эксплуатации.

Еще одно ограничение касается энергетической инфраструктуры. Мощные зарядные комплексы требуют соответствующего подключения к сети, а их масштабное развертывание может потребовать модернизации системы электроснабжения. Сами производители называют это одним из главных вызовов.

Для украинских водителей практическое значение этой новинки также будет зависеть от доступности совместимых зарядных станций. Способность автомобиля заряжаться с такой скоростью — лишь одно из условий: необходимую мощность должно обеспечивать и зарядное оборудование. Сроки появления этой технологии в Украине в приведенном сообщении не указаны.