Водителям надоели огромные экраны в автомобилях: исследование показало, что они на самом деле ценят

В последние годы большие сенсорные дисплеи стали практически обязательным атрибутом современного автомобиля. Некоторые производители уже устанавливают экраны почти на всю ширину приборной панели и добавляют отдельные дисплеи даже для переднего пассажира.

Впрочем, результаты исследования J.D. Power 2026 U.S. Tech Experience Index показывают, что погоня за количеством экранов далеко не всегда совпадает с пожеланиями автовладельцев. Исследование охватило 68 084 владельцев новых автомобилей 2026 модельного года по итогам первых 90 дней эксплуатации.

Пассажирский экран многим просто не нужен

Одним из наиболее показательных примеров стали дополнительные дисплеи перед пассажиром. Около 35 % владельцев автомобилей с такой функцией заявили, что ни разу ею не воспользовались. Регулярно пассажирский экран используют лишь около 6 % опрошенных.

Помимо низкого спроса, такая электроника создает и дополнительные проблемы. По данным J.D. Power, именно информационно-развлекательные системы остаются одной из самых проблемных категорий современных автомобилей, а дисплеи и мультимедиа также являются серьезным источником отвлечения внимания водителя.

Водителям нужны функции, которые просто работают

Наилучшие оценки получили вовсе не самые эффектные технологии. Владельцы больше всего довольны системами, которые работают в фоновом режиме и практически не требуют взаимодействия.

Среди них — автоматический запуск автомобиля, интеллектуальный климат-контроль, камеры контроля слепых зон, цифровые ключи и другие функции, которые упрощают повседневное вождение.

Аналогичную тенденцию показывают и глобальные исследования. По данным S&P Global Mobility, 48 % опрошенных предпочитают комбинированный интерфейс, в котором сенсорный экран дополняют физические кнопки и регуляторы.

Это не означает, что водители хотят полностью отказаться от дисплеев. Проблема скорее в другом: когда управление климат-контролем, подогревом сидений или другими базовыми функциями скрыто в нескольких уровнях меню, большой экран перестает быть преимуществом.

В итоге исследование показывает простую тенденцию: для покупателей важнее не то, сколько дисплеев установлено в салоне, а насколько быстро и без лишних отвлекающих моментов можно воспользоваться нужной функцией.