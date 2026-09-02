Компоненты из «Формулы-1» будут использованы для создания компактных ядерных реакторов

Технологии, проверенные на болидах «Формулы-1», готовятся к применению в совершенно иной среде — в атомной энергетике. Американская компания Antares Nuclear заключила соглашение с британской Motion Applied, которая будет поставлять высокопроизводительную силовую электронику для перспективных ядерных микрореакторов.

Компания Motion Applied, ранее известная как McLaren Applied, на протяжении десятилетий занимается производством электроники для автоспорта. Компания поставляет стандартизированные электронные блоки управления для всех команд Формулы-1 и уже выбрана FIA в качестве единственного поставщика таких систем на сезоны 2026–2030 годов.

Теперь часть технологий, наработанных в ходе гонок, планируется использовать в системе преобразования энергии микрореактора Antares.

Важный нюанс: гоночную электронику не будут устанавливать непосредственно внутри ядерного реактора. Речь идет об оборудовании, которое преобразует энергию, вырабатываемую реактором, в пригодную для использования электроэнергию и управляет соответствующими процессами.

В Формуле-1 компоненты проходят чрезвычайно строгую проверку

На первый взгляд сочетание атомной энергетики и автоспорта выглядит странно. На самом деле обе отрасли предъявляют очень высокие требования к электронике: она должна выдерживать высокие температуры, вибрации, большие токи и длительные нагрузки, работая при этом с максимальной эффективностью и надёжностью.

В «Формуле-1» неисправность небольшого электронного компонента может положить конец гонке автомобиля, стоимость которого исчисляется миллионами долларов. По этой причине соответствующие системы проходят огромное количество испытаний и производятся в соответствии со стандартами, достижению которых небольшие ядерные стартапы самостоятельно потребовались бы годы.

Именно это и заинтересовало Antares. Вместо того чтобы создавать всю силовую электронику с нуля, компания решила использовать уже готовую технологическую базу автомобильной промышленности. По словам разработчиков, это должно сократить сроки создания реактора и снизить его стоимость.

С этой идеей выступил Луис Оливейра, который теперь отвечает в компании Antares за систему преобразования энергии. Ранее он работал над гибридными силовыми установками Mercedes-AMG High Performance Powertrains в Формуле-1, а в сезоне 2019 года занимался силовой установкой болида Валттери Боттаса.

Компактные размеры реактора открыли доступ к автомобильным технологиям

На крупных атомных электростанциях такой подход практически невозможен из-за мощностей, измеряемых сотнями мегаватт или гигаватт. Микрореакторы Antares значительно компактнее.

Компания отмечает, что электрическая мощность одного такого реактора находится в диапазоне, сопоставимом с мощностью силовой установки высокопроизводительного автомобиля. Благодаря этому для него можно использовать электронику из уже сформированной автомобильной цепочки поставок вместо изготовления каждого компонента по индивидуальному заказу.

Именно серийность может стать одним из ключевых отличий микрореакторов от традиционной атомной энергетики. Antares намерена не строить каждую установку в рамках отдельного многолетнего проекта, а максимально стандартизировать конструкцию и производить реакторы серийно на заводе.

Первый реактор уже достиг критичности

Проект Antares — это нечто большее, чем просто концепция. В июне 2026 года компания сообщила о достижении критичности экспериментальным реактором Mark-0 в Национальной лаборатории Айдахо. Это означает, что в активной зоне удалось поддерживать самостоятельную контролируемую цепную реакцию деления.

Следующий этап запланирован на 2027 год — компания Antares намерена запустить полноценный реактор, который уже будет производить электроэнергию. Начало первых коммерческих и военных развертываний запланировано на 2028 год.

В конце августа компания также была отобрана в качестве участника программы Janus, в рамках которой микрореактор должен обеспечить автономное электроснабжение военной базы Форт-Брэгг.

Поэтому заимствование технологий Формулы-1 в данном случае преследует вполне практическую цель. Antares стремится использовать десятилетия развития автомобильной электроники, чтобы не тратить годы на создание аналогичных компонентов специально для атомной отрасли. Если подход сработает, одной из технологий, которые помогут ускорить появление серийных микрореакторов, неожиданно может стать электроника, зародившаяся на гоночных трассах.