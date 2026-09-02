Компоненти з Формули 1 використають для створення компактних ядерних реакторів

Технології, перевірені на болідах Формули 1, готуються до роботи у зовсім іншому середовищі — ядерній енергетиці. Американська Antares Nuclear уклала угоду з британською Motion Applied, яка постачатиме високопродуктивну силову електроніку для перспективних ядерних мікрореакторів.

Motion Applied, раніше відома як McLaren Applied, десятиліттями займається електронікою для автоспорту. Компанія постачає стандартизовані електронні блоки керування для всіх команд F1 і вже обрана FIA єдиним постачальником таких систем на сезони 2026–2030 років.

Тепер частину напрацьованих у перегонах технологій планують використати в системі перетворення енергії мікрореактора Antares.

Важливий нюанс: гоночну електроніку не встановлюватимуть безпосередньо всередині ядерного реактора. Йдеться про обладнання, яке перетворює вироблену реактором енергію на придатну для використання електроенергію та керує відповідними процесами.

У Formula 1 компоненти проходять надзвичайно жорстку перевірку

На перший погляд поєднання атомної енергетики та автоспорту виглядає дивно. Насправді обидві галузі висувають дуже високі вимоги до електроніки: вона повинна витримувати температуру, вібрації, великі струми та тривале навантаження, працюючи при цьому з максимальною ефективністю і надійністю.

У Formula 1 несправність невеликого електронного компонента може завершити гонку автомобіля, вартість якого вимірюється мільйонами доларів. Через це відповідні системи проходять величезну кількість випробувань та виробляються за стандартами, яких невеликі ядерні стартапи самостійно досягали б роками.

Саме це й зацікавило Antares. Замість створення всієї силової електроніки з нуля компанія вирішила використати вже готову технологічну базу автомобільної промисловості. За словами розробників, це має скоротити строки створення реактора та зменшити його вартість.

Ідею запропонував Luiz Oliveira, який тепер відповідає в Antares за систему перетворення енергії. Раніше він працював над гібридними силовими установками Mercedes-AMG High Performance Powertrains у Formula 1, а в сезоні 2019 року працював із силовою установкою боліда Валттері Боттаса.

Малий розмір реактора відкрив доступ до автомобільних технологій

У великих атомних електростанціях подібний підхід практично неможливий через потужності, які вимірюються сотнями мегават або гігаватами. Мікрореактори Antares значно компактніші.

Компанія зазначає, що електрична потужність одного такого реактора знаходиться в діапазоні, співставному з потужністю силової установки високопродуктивного автомобіля. Завдяки цьому для нього можна використовувати електроніку з уже сформованого автомобільного ланцюжка постачання замість виготовлення кожного компонента за індивідуальним замовленням.

Саме серійність може стати однією з ключових відмінностей мікрореакторів від традиційної атомної енергетики. Antares хоче не будувати кожну установку як окремий багаторічний проєкт, а максимально стандартизувати конструкцію та виробляти реактори серійно на заводі.

Перший реактор уже досяг критичності

Проєкт Antares знаходиться далі, ніж просто концепція. У червні 2026 року компанія повідомила про досягнення критичності експериментальним реактором Mark-0 в Національній лабораторії Айдахо. Це означає, що в активній зоні вдалося підтримувати самостійну контрольовану ланцюгову реакцію поділу.

Наступний етап запланований на 2027 рік — Antares хоче запустити повноцінний реактор, який уже вироблятиме електроенергію. Початок перших комерційних і військових розгортань запланований на 2028 рік.

Наприкінці серпня компанію також обрали учасником програми Janus, у межах якої мікрореактор має забезпечувати автономне електропостачання військової бази Fort Bragg.

Тому запозичення технологій Formula 1 у цьому випадку має цілком практичну мету. Antares намагається використати десятиліття розвитку автомобільної електроніки, щоб не витрачати роки на створення аналогічних компонентів спеціально для атомної галузі. Якщо підхід спрацює, однією з технологій, які допоможуть прискорити появу серійних мікрореакторів, несподівано може стати електроніка, народжена на гоночних трасах.