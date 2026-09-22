Тонша за людську волосину плівка блокує майже всі радіохвилі та приховує тепло: її хочуть використати у військовій техніці

Плівка завтовшки лише 17,5 мікрометра поєднала властивості, які зазвичай потребують різних матеріалів: захист від електромагнітних перешкод, зниження інфрачервоного випромінювання та високу механічну міцність. Розробка південнокорейських учених може стати основою покриттів для електроніки, авіаційного обладнання й оборонних систем. Однак називати її універсальним засобом невидимості поки немає підстав.

Матеріал створила команда Корейського інституту матеріалознавства KIMS спільно з дослідниками Корейського інституту науки й технологій KIST. Вони об’єднали волокна з вуглецевих нанотрубок із нанолистами MXene. За повідомленням розробників, отриманий композит приблизно вп’ятеро тонший за людську волосину, але здатний виконувати кілька захисних функцій одночасно.

Принцип його будови нагадує цегляну кладку. Вуглецеві волокна утворюють міцний каркас, а MXene заповнює проміжки й зв’язує їх між собою. Такий «розчин» перешкоджає ковзанню волокон під навантаженням і водночас створює шляхи для проходження електричного струму. Поверхневий шар допомагає зменшувати інфрачервоне випромінювання.

У лабораторних вимірюваннях ефективність електромагнітного екранування становила в середньому 92,8 децибела в X-діапазоні та 97,4 децибела в Ka-діапазоні. Міцність на розтяг досягла 1,02 гігапаскаля. Автори також повідомляють про збереження високої електропровідності після 500 циклів згинання. Результати опубліковано в журналі Advanced Composites and Hybrid Materials.

Особливо наочно можливості покриття показали тепловізійні експерименти. На нагрітій моделі літака з температурою 82,8 °C камера реєструвала на ділянці з композитом радіаційну температуру 37,1 °C. Коли плівку прикладали до руки з фактичною температурою 33,3 °C, показник становив 25,3 °C. Це дані дослідів із конкретними зразками, а не випробування повнорозмірного літака.

Різниця не означає, що матеріал охолодив предмет до показника на екрані. Тепловізор оцінює випромінювання поверхні, а покриття змінює його інтенсивність. Тому нижча видима температура свідчить про послаблення теплового сигналу. Для практичного застосування важливо, наскільки цей сигнал відрізнятиметься від навколишнього середовища за конкретних умов спостереження.

Так само обережно слід трактувати й захист від радіохвиль. У роботі зазначено, що понад 90% падаючого електромагнітного випромінювання відбивається. Отже, високі показники екранування самі собою не доводять малопомітності об’єкта для радара: вони характеризують передусім те, наскільки мало енергії проходить крізь матеріал. Дані та пояснення авторів.

Ця відмінність принципова для розуміння технології. Захисному екрану навколо електронного компонента потрібно стримувати небажані сигнали. Покриття антени, навпаки, має пропускати робоче випромінювання. А зниження радіолокаційної помітності потребує контролю відбитого сигналу. Один показник у децибелах не може описати успішність матеріалу в усіх трьох випадках.

Складність такого поєднання добре ілюструє інше дослідження MXene, опубліковане в Journal of Alloys and Compounds. Його автори створили поверхню з окремих елементів і проміжків між ними. Така структура пропускала до 78% радіовипромінювання, зберігаючи низьку інфрачервону випромінювальну здатність. Це окрема розробка, яка показує, наскільки результат залежить від геометрії покриття. Наукова публікація.

Для конструктора це означає необхідність обирати властивості під конкретне завдання. Суцільна провідна плівка може бути корисною всередині корпусу, але її використання поблизу антени потребуватиме іншого підходу. Поєднання теплового маскування з потрібною поведінкою радіохвиль залишається окремим інженерним завданням, яке не розв’язується самим додаванням перспективного наноматеріалу.

MXene — це ціле сімейство двовимірних матеріалів, уперше синтезованих в Університеті Дрекселя 2011 року. Їх досліджують для електроніки, енергетики та інших технологій. Водночас шлях до широкого використання ускладнює виробництво: отриманий матеріал часто потребує додаткового перетворення на чорнило, покриття або плівку.

У вересні 2026 року Університет Дрекселя повідомив про новий підхід до синтезу MXene з газової фази. Він стосується іншої роботи, проте підкреслює спільну проблему галузі: перспективні властивості лабораторного зразка потрібно доповнити технологією, придатною для стабільного виготовлення матеріалу.

Південнокорейська команда пов’язує масштабування своєї плівки з безперервним виробничим процесом. Серед можливих застосувань дослідники називають авіакосмічне обладнання, пристрої зв’язку та носиму електроніку. Наступні кроки передбачають збільшення площі матеріалу й перевірку його в реальних компонентах. Про ці плани йдеться в повідомленні KIMS.

Саме перехід до готового виробу визначить практичну цінність розробки. Покриття доведеться пристосувати до форми деталей, способу кріплення та умов експлуатації. Для виробника вирішальними стануть також відтворюваність характеристик і вартість. Поки науковці продемонстрували перспективний матеріал, який поєднує кілька функцій у надзвичайно тонкому шарі, але ще має пройти шлях від лабораторного зразка до серійного застосування.