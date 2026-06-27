В Іспанії запустили двигун майбутнього: він працює лише на водні та вже віддає енергію в мережу

Фінська компанія Wärtsilä провела перше у світі успішне випробування великого поршневого двигуна, який працює на 100% водні. Установка не просто запускалася в лабораторії — її під’єднали до електромережі Іспанії, де вона виробляла електроенергію в реальних умовах.

Чому це важливо для енергетики

Тест відбувся у дослідницькому центрі Wärtsilä в Бермео, у Країні Басків. Йдеться про модель Wärtsilä 31H2 — найбільший у світі поршневий двигун, створений спеціально для роботи виключно на водні.

Головна мета випробування полягала в тому, щоб перевірити не сам факт запуску двигуна, а його здатність стабільно працювати разом із реальною енергосистемою. Саме це відрізняє проєкт від багатьох попередніх демонстрацій водневих технологій.

Такі установки можуть стати корисним доповненням до сонячної та вітрової енергетики. Коли виробництво електроенергії з ВДЕ падає через погоду, систему потрібно швидко балансувати. Сьогодні для цього часто використовують електростанції на викопному паливі, але в майбутньому їх частково можуть замінити водневі двигуни.

Під час роботи такий двигун не викидає CO₂, однак технологія все ще має виклики. За високих температур можливе утворення оксидів азоту, тому потрібні системи очищення викидів. Крім того, кліматичний ефект залежить від походження самого водню: найкращий варіант — “зелений” водень, вироблений за допомогою відновлюваної енергії.

У Wärtsilä зазначають, що нинішній тест є продовженням програми розвитку водневої енергетики. У 2024 році компанія вже представила концепцію великої електростанції, готової працювати на 100% водні, а тепер показала практичний крок до її реалізації.