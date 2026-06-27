Наука

В Іспанії запустили двигун майбутнього: він працює лише на водні та вже віддає енергію в мережу

Автор:
Дайнеко Наталія

Фінська компанія Wärtsilä провела перше у світі успішне випробування великого поршневого двигуна, який працює на 100% водні. Установка не просто запускалася в лабораторії — її під’єднали до електромережі Іспанії, де вона виробляла електроенергію в реальних умовах.

Чому це важливо для енергетики

Тест відбувся у дослідницькому центрі Wärtsilä в Бермео, у Країні Басків. Йдеться про модель Wärtsilä 31H2 — найбільший у світі поршневий двигун, створений спеціально для роботи виключно на водні.

Головна мета випробування полягала в тому, щоб перевірити не сам факт запуску двигуна, а його здатність стабільно працювати разом із реальною енергосистемою. Саме це відрізняє проєкт від багатьох попередніх демонстрацій водневих технологій.

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Такі установки можуть стати корисним доповненням до сонячної та вітрової енергетики. Коли виробництво електроенергії з ВДЕ падає через погоду, систему потрібно швидко балансувати. Сьогодні для цього часто використовують електростанції на викопному паливі, але в майбутньому їх частково можуть замінити водневі двигуни.

Під час роботи такий двигун не викидає CO₂, однак технологія все ще має виклики. За високих температур можливе утворення оксидів азоту, тому потрібні системи очищення викидів. Крім того, кліматичний ефект залежить від походження самого водню: найкращий варіант — “зелений” водень, вироблений за допомогою відновлюваної енергії.

У Wärtsilä зазначають, що нинішній тест є продовженням програми розвитку водневої енергетики. У 2024 році компанія вже представила концепцію великої електростанції, готової працювати на 100% водні, а тепер показала практичний крок до її реалізації.

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