Вчені розповіли, на що схоже загадкове космічне тіло – “Перший провісник”

Людина завжди дивилася в небо. Часто з тугою, іноді з жахом і майже завжди з цікавістю. Оумуамуа – слово, яке на гавайській мові означає «перший посланник». На думку дослідників астрономії, це перше (яке спостерігається) позасонячне небесне тіло невизначеної структури, що з’явилося в нашій планетарній системі.





Оумуамуа, ймовірно, прийшов в Сонячну систему з боку Веги, зірки, що знаходиться приблизно в 25 світлових роках від Землі. Ця гіпотеза, заснована на аналізі ретроградних орбітальних параметрів об’єкта, сумнівна, оскільки у вчених немає інформації про вплив інших зірок на рух астероїда. Однак швидкість його руху була точно встановлена. І астероїд подорожував із середньою швидкістю 26 кілометрів на секунду.

Космічний об’єкт Оумуамуа був помічений канадським фізиком і астрономом Робертом Уеріком, який спостерігає за небом за допомогою телескопа Pan-STARRS 1. Восени 2017 року таємничий об’єкт знаходився на гіперболічної орбіті в 30 мільйонах кілометрів від Землі.

Американський автоматичний телескоп Pan-STARRS 1

Що таке Оумуамуа – астероїд, небесне тіло, комета?

Немає єдиної думки про те, що таке Оумуамуа. Хоча у вчених було кілька місяців, щоб уважно спостерігати за об’єктом, що прямує до Землі, не було достатньо часу для збору повних і надійних даних. Спочатку передбачалося, що це одинокий астероїд, що дрейфує в космосі, але в середині 2018 року було помічено, що небесне тіло викидає газ або пил і набирає негравітаційного прискорення. Цей тип явищ характерний для комет, які спостерігали раніше.

Однак китайські астрономи, які негайно приєдналися до аналізу відкриття, не помітили інших типових компонентів комети, таких як хвіст. Джейн Лу пішла ще далі в своїй оцінці і прийшла до висновку, що об’єкт Оумуамуа є космічним пилом, компактну концентрацію якого утримує статична електрика.

Оумуамуа у вигляді фрагментів, які були витіснені у витягнуту форму. Фото взято з сайту astronomycommunity.nature.com

Чи є Оумуамуа породженням інопланетної цивілізації?

Космічний об’єкт Оумуамуа має незвичайну форму. Він нагадує сигару або диск. Він автоматично викликає в пам’яті космічний корабель позаземної цивілізації з голлівудських фільмів і фантастичних книг. Дослідники помітили в ньому неоднорідну структуру, яка відображатиме сонячне світло і мінливі «фази освітлення», що для теоретиків змови є сигналом того, що хтось керує транспортним засобом, використовуючи маскування.

Одним з прихильників теорії про те, що Оумуамуа є мерехтливим червоно-коричневим інопланетним космічним кораблем, є астроном Гарвардського університету професор Авраам Леб. 9 вересня 2017 року об’єкт наблизився до Сонця, явно прискорюючись, що переконало Леба в теорії «космічної технології» об’єкта. Пройшовши повз сонячної зірки, Оумуамуа продовжив прискорюватися. Астроном порахував це свідченням існування «рухової установки» у об’єкта.

Оумуамуа як космічний корабель в поданні художника

Вчений, звичайно, знає, що змінна швидкість, з якою дрейфує Оумуамуа, може бути результатом процесу дегазації гірських порід. Але чому б не припустити, що за цей процес відповідає хтось таємничий? За словами Леба, людство ще не готове прийняти версію про позаземні і невідомі цивілізації. Однак значна частина фахівців виключає таку версію. Більшість вважає Оумуамуа частиною планети або іншого великого гірського утворення.

Де сьогодні перебуває Оумуамуа?

Оумуамуа тепер зник з поля зору астрономів і занурився в безодню космосу, що ще більше посилило цікавість і віру в те, що це була не просто типова навколоземну комета. Завжди в таких випадках, крім раціонального наукового аналізу, лунають голоси прихильників теорій змови, які говорять про те, що околиці нашої Сонячної системи пронизані інопланетянами. Насправді після проходження біля Сонця астероїд Оумуамуа просто відхилився в бік сузір’я Пегаса.

Жодна обсерваторія на Землі більше не стежить за цим об’єктом через його віддаленість. Таким чином, Оумуамуа порівняно недовго був «в полі зору» вчених. В одному сходяться вчені різних національностей і спеціальностей. «Перший вісник» – не останній, хто з’являється в нашій системі.