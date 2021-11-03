Німецькі вчені створили живу істоту, якій не потрібно дихати

На відміну від рослин, водоростей та бактерій, тварини і люди не можуть самі виробляти кисень, необхідний для постачання мозку і, отже, забезпечення його життєво важливих для всього організму функцій. Тому і люди, і інші тварини змушені так чи інакше дихати і, таким чином, поглинати кисень. І ось тепер, ввівши фотосинтезуючі водорості та бактерії, мюнхенським нейробіологам вдалося зробити пуголовків незалежними від такого зовнішнього джерела кисню.





Як повідомляє в мережевому журналі «iScience» група нейробіолога Ганса Штракі з Мюнхенського університету імені Людвіга-Максіміліана (LMU), вони спочатку ввели в серце майже прозорих пуголовків кігтистих жаб (Xenopus laevis) зелені водорості (Chlamydomonas reinhardtii) і ціанобактерії (SyneCyCyC3C) у мозок тварин.

Коли вчені потім знизили вміст кисню у воді, спочатку – як і в контрольній групі пуголовків, яким ін’єкція зроблена не була – мозкова активність тварин, що вимірюється, теж знизилася до повної зупинки. Але потім, коли тварини, яким було введено водорості та бактерії, зазнали впливу світла, щоб мікроби та водорості могли почати виробляти кисень, активність мозку піддослідних тварин знову підвищилася до нормального рівня.

Вчені сподіваються, що успіх дослідження призведе до нових способів лікування патологічних обмежень, наприклад, внаслідок серцевих нападів або інсультів, які можуть призвести до нестачі кисню у мозку.

Однак досі неясно, чи можна перенести успіх експериментів з пуголовками на лікування людського мозку. Одна з очевидних проблем полягає в тому, що на відміну від людей самі піддослідні тварини майже прозорі, тому світло може проникати через тіло безпосередньо до фотосинтетичних мікроорганізмів і активувати виробництво кисню. Крім того, шкідливим може виявитися не лише нестача кисню, а й його передозування, – пояснює співавтор дослідження Майра Чавес Росас, яка працює у Бернському університеті.

На закінчення Штракі пояснює, що експериментаторам ще доведеться пройти довгий шлях, перш ніж результат можна буде використовувати з медичною метою на людях.