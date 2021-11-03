В NASA розмірковують, як слід оголосити про виявлення іншопланетного життя

“Наше покоління реально могло б стати тим, хто знайде докази існування життя за межами Землі”, – написали дослідники НАСА в коментарі в журналі Nature. – “Але з таким перспективним потенціалом приходить і усвідомлення відповідальності”.





І тут слід розуміти, наскільки високою може бути вибухонебезпечність заяви про виявлення та існування життя у космосі. Відповідна інформація може легко призвести до поширення безглуздих сенсацій та диких припущень. Тому дослідники закликають всебічно подумати про те, як має бути подана така інформація.

Крок за кроком до повної впевненості

Як пише журнал Cosmos, почувши таке повідомлення, люди сприймають його “як все, або як нічого”: або існування такого життя підтверджено, або ні. Однак на практиці однозначний висновок навряд чи вдасться зробити відразу, наприклад, побачивши зелених чоловічків, що раптово приземляються на Землю. Натомість життя в космосі може виявитися в дуже тонких формах, які досі зовсім невідомі людству. Можливо, що тільки в кінці тривалого процесу досліджень і вивчень стане ясно, що це справді форма життя.

Дослідники виступають за поетапне уявлення процесу відкриття поки що гіпотетичного позаземного життя. Це також має продемонструвати людству, як працює наука для здобуття нових знань. І тут можна запропонувати так звану «Шкалу впевненості у виявленні життя» (CoLD ), яка розбита на 7 рівнів надійності, виходячи з яких можна говорити про будь-яку форму життя.

Як би це відбувалося щодо Марса

Найнижчі рівні (1 та 2) повинні характеризуватись ідентифікацією потенційних біосигнатур, наприклад, за допомогою хімічних чи фізичних процесів, які могли б відповідати біологічному походженню. На рівнях 3 і 4 необхідно з’ясувати, чи підходять умови довкілля існуванню життя. А на рівнях вище мають бути подані докази за різними критеріями очевидності.

Марсоходи, такі як Perseverance, якби на Червоній планеті були виявлені форми життя, змогли б досягти максимального рівня 5. Етап 6 вимагатиме аналізу проби на Землі (доставка проби з Марса). А найвищий рівень (7) вимагатиме доказу існування форми життя та в інших місцях на Марсі. Шкала CoLD – це лише ідея, підкреслюють вчені НАСА. Але ця пропозиція має допомогти стимулювати обговорення теми.