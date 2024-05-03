Учені пояснили, чи змінюють соціальні мережі мозок дітей

Не так давно вийшла книжка Джонатана Гайдта “Тривожне покоління”. У ній ідеться про те, що зростаючі проблеми психічного здоров’я у дітей і підлітків – результат заміни ключових подій соціальними мережами в роки становлення їхнього мозку.

Книга Хайдта зазнала критики вчених, і цілком справедливо. Експерт ґрунтується здебільшого на дослідженнях, які показують, що психічне здоров’я підлітків погіршилося з 2010 року. Це приблизно збігається з масовим впровадженням смартфонів. Однак кореляція – це не причинно-наслідковий зв’язок. Дослідження, якими ми володіємо на сьогоднішній день, показують, що вплив телефонів і соціальних мереж на психічне здоров’я підлітків має безліч нюансів.

Метааналіз зв’язків між психічним здоров’ям і соціальними мережами дає непереконливі або відносно незначні результати. Найбільше на сьогодні американське дослідження розвитку мозку в дітей не виявило значущого зв’язку між розвитком функцій мозку і використанням цифрових медіа.

Американська психологічна асоціація нещодавно також повідомила, що соцмережі не приносять шкоди чи користі молодим людям, а наслідки користування ними залежать від сильних чи вразливих сторін людей, від умов, у яких вони зростають.

Але чому Хайдт та інші фахівці наполягають на тому, що смартфони небезпечні для мозку? Це пов’язано з нерозумінням результатів досліджень. Тобто простий зв’язок між використанням соцмереж і роботою мозку сам по собі сприймається як ознака чогось шкідливого. При цьому функціональні та структурні дослідження мозку не дають змоги об’єктивно визначити збільшення чи зменшення нейронної активності або товщини ділянки мозку як щось “хороше” чи “погане”.