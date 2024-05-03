В Epic Games Store безкоштовно роздають ігри Orcs Must Die! 3 і Cat Quest II

Популярний магазин ігор Epic Games Store анонсував безкоштовну роздачу двох нових ігор. Цього тижня безплатно можна урвати дуже цікаві та розслаблюючі проєкти.

Orcs Must Die! 3 – гра в стилі Tower-Defense, де гравцеві належить захистити фортецю від набігу орків.

“Orcs Must Die! 3 виводить люті побоїща з орками на досі небачений рівень. Боріться поодинці або з другом. Випробуйте величезний арсенал зброї та пасток. Ріжте, спалюйте, жбурляйте і бийте струмом полчища мерзенних орків. Orcs Must Die! 3 – довгоочікуване продовження улюбленої серії”, – з опису.

Cat Quest II – двомірний рольовий екшн з відкритим світом, дія якого розгортається у фантастичному королівстві котів і собак.

“CAT QUEST II розповідає історію двох королів, яких, перед обличчям загрози нескінченної війни між котами Фелінгарда і собаками Імперії Люпуса, що наступають, проти їхньої волі звела сама доля на шляху до неймовірного відкриття, покликаного допомогти повернути їхні трони”, – з опису.

Роздача триватиме до вечора 9 травня.