На сайті S.T.A.L.K.E.R. 2 знайшли інформацію про нову дату виходу гри

У прес-кіті на офіційному сайті S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl виявили нову дату виходу гри.

Згідно з документом, проєкт від студії GSC Game World заплановано на перший квартал 2024 року для ПК і Xbox Series X/S. Це релізне вікно відрізняється від попереднього анонсу розробників, які обіцяли випустити гру в грудні 2023 року.

Таким чином, реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 може бути перенесений на кілька місяців. Однак поки студія GSC Game World офіційно не підтвердила цю інформацію і не пояснила причини можливої затримки. Не виключено, що під час складання документа припустилися помилки, або на сайт завантажили не ту версію прес-кіта.

Незважаючи на можливе перенесення, розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 привезли на виставку gamescom 2023 демо-версію гри, яку протестували відвідувачі, журналісти та блогери. За словами більшості з них, у грі є баги, а її графіка далека від того, що показують у трейлерах. Через це багато хто не вірить у швидкий реліз проєкту. Однак більшість учасників виставки високо оцінили опрацьований світ і дух гри. Xbox Філ Спенсер зі свого боку назвав новий S.T.A.L.K.E.R. чудовим.