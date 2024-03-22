Horizon Forbidden West протестували на “народних” відеокартах

zWORMz Gaming з’ясував, як гра працює на комп’ютерах, зазначених у мінімальних і рекомендованих системних вимогах.

Для запуску Horizon Forbidden West необхідний ПК із процесором AMD Ryzen 3 1300X, відеокартою GeForce GTX 1650 і 16 ГБ оперативної пам’яті. З такою конфігурацією геймер може розраховувати на 30 fps у більшості сцен у 1080p з найнижчими налаштуваннями. Але місцями присутні просідання до 22 fps або навіть нижче. Втім, є вихід. Увімкнення апскейлінгу FSR підніме частоту до комфортних 50 fps.

Тим, у кого ПК із процесором AMD Ryzen 5 3600 і відеокартою GeForce RTX 3060, пощастило більше. У Horizon Forbidden West можна розраховувати на 50 fps у 1080p з високими налаштуваннями графіки. Якщо ввімкнути DLSS у режимі Quality, то частота підніметься вище за 60 fps.

Загалом Horizon Forbidden West не надто вимоглива до заліза і йде на більшості більш-менш актуальних ПК.