Death Stranding 2 від Хідео Кодзміни показали на відео

У ніч із 31 січня на 1 лютого компанія Sony провела презентацію відеоігор State of Play, на якій було показано перший ролик із геймплейними кадрами нового проєкту геймдизайнера Хідео Кодзіми Death Stranding 2: On the Beach. Трейлер опубліковано на офіційному YouTube-каналі PlayStation.

Відео триває десять хвилин. За цей час у ньому демонструється безліч нових і старих локацій, кат-сцени, а також кілька бойових епізодів. Судячи з них, з моменту виходу першої частини Death Stranding 2 сильно зміниться в технічному плані.

Дія Death Stranding 2 розгорнеться після подій оригінальної гри. За сюжетом Сем Портер і Фреджайл продовжать боротися з так званими “виходами смерті”, які загрожують людству повним зникненням. На Сема Портера знову ляже завдання по об’єднанню вцілілих поселень людей, однак тепер події охоплять території за межами Сполучених Міст Америки.

У розробці Death Stranding 2 взяли участь багато голлівудських зірок на кшталт Нормана Рідуса, Леї Сейду, Ель Фаннінг і не тільки. У першій частині також знялися Гільєрмо Дель Торо, Ніколас Віндінг Рефн і Мадс Міккельсен.

Реліз гри заплановано на 2025 рік. Проєкт вийде виключно на PlayStation 5.