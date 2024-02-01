Кава виявилась корисною для схуднення: вчені назвали денну дозу

The Nutrition Twins, Теммі Лакатос Шеймс і Ліссі Лакатос, пояснили, скільки кави потрібно вживати на день для зниження ваги.

Дослідження, проведене вченими з Гарвардської школи громадської охорони здоров’я ім. Т.Ч. Т.Ч. Чана, показало, що вживання чотирьох чашок кави на день може зменшити жирові відкладення приблизно на 4%. Це дослідження проводилося протягом 24 тижнів, а брали участь у ньому 126 дорослих із надмірною вагою і відсутністю чутливості до інсуліну.

Також The Nutrition Twins припускають, що для зниження ваги достатньо буде отримувати від 200 до 400 мг (дві-п’ять чашок кави) кофеїну на добу. І залежить це ще й від розміру вашого тіла.

Але якщо ви станете додавати в каву вершки або цукор, то ефекту може й не бути. Нове дослідження, опубліковане в журналі Clinical Nutrition, показало, що додавання всього однієї чайної ложки цукру в чашку кави зводить нанівець усі зусилля зі зниження ваги.

Кава допомагає скинути вагу завдяки кільком особливостям. По-перше, до її складу входить кофеїн, який має термогенну дію і прискорює обмін речовин. За рахунок цього він допомагає спалювати більше калорій. Також кава може приборкати апетит і зменшити відчуття голоду. Нарешті, кава містить хлорогенову кислоту, яка, як було доведено, прискорює спалювання жиру і уповільнює засвоєння вуглеводів.