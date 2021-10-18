Стало відомо, чому птахів на проводах не б’є струмом

Висить на висоті кількох метрів провід – відмінний «сідало» для невеликих птахів. Однак чи знаєте ви, чому вони так спокійно сидять на кабелі, напруга в якому легко може вбити не те що горобця або голуба, а й людину?





Якщо не знаєте – ми пояснимо.

Чому і в яких випадках птах не гине?

Струм вбиває живу істоту, якщо пройде через нього – тобто якщо тіло стане провідником між двома точками з різним потенціалом.

Птах, що сидить на дроті, тримається за нього лапками – тобто є його відгалуженням, підключеним паралельно. Крім того:

провід ЛЕП має більш низький опір, ніж тіло птиці, через що на «відгалуження» з кабелю йде мізерно малий струм;

відстань між лапками птиці всього кілька сантиметрів, тому різниця потенціалів настільки низька, як якщо б вона сиділа на одній точці дроту.

Чи виживе людина при таких же умовах?

Так: якщо повиснути на ЛЕП, не торкатися ніяких речей, які можуть «взяти» струм, то і людині нічого не буде. Є навіть реальні приклади: коли парашутисти падали на високовольтні дроти, і виживали.

А птах все-таки може загинути на дроті?

Може, якщо:

зачепить крилом заземлений стовп ЛЕП або провід іншої фази;

буде тримати в дзьобі якийсь довгий предмет – дріт, гілку;

сяде на провід в сиру погоду, дощ або сильний туман,

У першому випадку стовп ЛЕП замкне ток на землю, а провід – призведе до міжфазного замикання через тіло. У другому випадку – довгий предмет в дзьобі теж замкне ланцюг, і струм пройде на нього крізь птицю.

Чи на всіх проводах сидять птахи?

Ні. Чим більший птах – тим меншим буде напруга проводу, на який він може сісти без наслідків. Наприклад, голуба точно вб’є струмом, якщо він сяде на фазу 500 кВ. І навіть на проводах в 110-200 кВ птиці особливо не розсиджуватися. Зазвичай їх можна побачити або на проводах меншої напруженості, або на грозозахисних тросах і траверсах.

Чи відчуває птах, на який дріт можна сідати?

Так. Повітря уздовж проводів іонізується через електромагнітні поля. Чим вище напруженість – тим сильніше це «відчуває» птах поряд з ЛЕП, і так розуміє, куди можна сідати, а де це смертельно небезпечно.