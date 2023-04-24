З’явилася фото всередині другої найглибшої підводної вирви у світі

Друга по глибині підводна вирва у світі виявлена ​​біля узбережжя півострова Юкатан у Мексиці. Гігантська підводна печера має глибину близько 274,32 м і займає площу 44 806 км.

Це трохи менше рекорду, встановленого найглибшою відомою підводною вирвою у світі — Dragon Hole у Південно-Китайському морі, яку виявили у 2016 році. Вважається, що її глибина становить понад 300 м.

Підводні вирви – це великі підводні вертикальні печери, які знаходять у прибережних районах. Багато з них містять велику різноманітність рослин і морських мешканців, включаючи корали, морських черепах і акули. Та, що в Четумалі, називається Таам Джа’ (Taam Ja’), що мовою майя означає “глибока вода”, відрізняється крутими схилами з ухилом майже 80 градусів, а гирло печери знаходиться приблизно на 4,6 м нижче рівня моря.

Вчені з El Colegio de la Frontera Sur, державного дослідницького центру, координованого Національною радою з науки та технологій Мексики, вперше виявили її у 2021 році. Дослідження знахідки опубліковано у журналі Frontiers.

У таких печерах мало кисню, а сонячне світло світить лише поверхню. Незважаючи на ці умови, гігантські порожнечі кишать життям, яке пристосувалося до середовища з низьким вмістом О₂.