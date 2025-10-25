Що бачать люди, коли вмирають: вчені наблизилися до розгадки

Що відбувається з людиною в останні миті перед смертю? Це питання турбує уми філософів і вчених століттями. Тепер, як повідомляє Daily Mail, дослідники наблизилися до розгадки: вони опитали 48 осіб, які пережили передсмертні переживання, і з’ясували, що кожен бачив щось абсолютно унікальне.

Від світла Бога до безодні чорної діри

Деякі учасники розповіли, що бачили небесних істот і релігійні образи. Одна людина згадувала, як перед нею відкрилися кам’яні сходи, а на вершині стояв Ісус у білому вбранні. Інший говорив, що Бог з’являвся йому як «велике світло вдалині». Але були й зовсім інші бачення — один учасник описав подорож через чорну діру, інший — «матрицю», в якій точки з’єднувалися в кілька вимірів.

Світ, де зустрічаються релігія і фізика

За даними вчених, описи учасників сильно відрізнялися. Одні бачили Ісуса і ангелів, інші — світло, тунелі і спалахи енергії.

«Я був у центрі величезної бульбашки світла. Вона повністю огорнула мене. Це було найгарніше світло з усіх, які я коли-небудь бачив», — згадував один з учасників дослідження.

Інші розповідали, як чули голоси померлих родичів або бачили сади з квітами і дітьми, що гралися на луках.

Що кажуть вчені

Провідний автор дослідження, доктор Франс Лернер з Пекінського інституту математичних наук і додатків, пояснив, що культурний фон людини впливає на те, як формується її сприйняття в момент смерті.

Так, один учасник чув, як «чоловіки читають Тору», інший бачив класичні християнські образи, а третій — зовсім не релігійні картини, а геометричні простори і спалахи світла.

За словами Лернера, всі ці переживання викликані змінами в роботі мозку, коли порушується зв’язок між органами чуття і зором. Це створює ілюзію тунелю, спалахів або світла, що охоплює тіло.

Геометрія останньої миті

Вчені виділили чотири типи просторів, через які проходять люди в момент клінічної смерті. Перший з них — вузький конус, що створює відчуття руху по тунелю. Другий і третій типи описуються як дугоподібні та еліптичні поля зору, що виникають через втрату периферичного огляду.

І, нарешті, остання форма являє собою повне кругове сприйняття — немов людина опиняється всередині світлової кулі. За результатами інтерв’ю, багато учасників розповідали, що в міру наближення до смерті їхні відчуття змінювалися: тунель поступово перетворювався на сферичний простір, наповнений світлом.

Інтерв’ю показали, що в міру наближення до смерті люди немов «переходять» від однієї форми до іншої — від тунелю до сферичного простору.

Між наукою і вірою

Хоча учасники описували Бога, ангелів або сяйво світла, дослідники підкреслюють: це не доказ існування душі, яка покидає тіло. Швидше, ці образи відображають те, як мозок інтерпретує руйнування зв’язку між сприйняттям і свідомістю.

Проте вчені визнають: феномен передсмертних переживань — один з найзагадковіших станів, в якому наука стикається з вірою. І чим більше люди розповідають про свій досвід, тим ясніше стає, наскільки по-різному людина здатна бачити своє останнє світло.