Розроблена маска, яка світиться при контакті з коронавірусом

Японські вчені з університету Кіото створили маску, яка реагує на контакт із частинками коронавірусу. Тканина маски випромінює характерне світіння, яке можна помітити у променях ультрафіолету. Розробити прототип вчені змогли завдяки страусам, скориставшись здатністю цих птахів рясно виробляти антитіла під час потрапляння в організм сторонніх вірусів.





Японці провели експеримент із запровадження неактивних частинок ковіда страусам, і видобули велику кількість антитіл із відкладених самками яєць. Біологічний матеріал, “налаштований” на виявлення та знищення COVID-19, ліг в основу особливого флуоресцентного барвника, яким згодом обробили звичайні медичні маски. В результаті їх поверхня, яка взаємодіє з коронавірусними частинками (в області носа та рота заражених), починає світитися в ультрафіолетовому спектрі.

У ході першої фази випробувань 32 хворих з підтвердженим ковідом носили маски протягом 10 днів і на кожному екземплярі було виявлено сліди вірусу. Далі випробування розширили до 150 учасників, у ньому взяв участь голова лабораторії Ясухіро Цукамото, який раптово виявив на масці сліди, зробив ПЛР-тест та з’ясував, що також заражений штамом «Дельта».

Виробництво таких масок у планетарних масштабах – штука затратна, тому винахід не розглядають як захисний аксесуар. У майбутньому їх хочуть продавати як експрес-набір для самотестування – спосіб буде простіше у використанні і дешевшим за звичайні тести, вважають творці диво-маски. Японський уряд має схвалити продаж новинки вже наступного 2022 року.