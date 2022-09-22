В Україні збудують нову атомну станцію: названо місто будівництва

У 80-ті роки були заморожені багато проєктів з будівництва на території сучасної України. Один із таких — атомна станція. Тепер уряд вирішив розглянути документи та за можливості побудувати нову станцію. Терміни будівництва не визначені.

Представник «Енергоатом» Сергій Костенко провів робочу зустріч у Черкаській області, де й обговорювався власне цей проєкт. Атомну станцію планують побудувати у м. Чигирин. Тут гарний доступ до водних ресурсів та зручне розміщення, поруч електричні мережі. Нова станціяце нові робочі місця та нові можливості для людей того району.

Перше, що необхідно провести — це геодезичні роботи на території, де планують побудувати станцію. Якщо вона відповідатиме усім вимогам експертів, тоді можна буде почати будівництво. АЕС буде знаходитись в окрузі Чигирина, у селищі Орбіта.

Рішення про будівництво було прийнято ще у 70-их роках минулого сторіччя. Офіційно роботу планували почати у 1988 р. Через аварію на Чорнобильській АЕС та ліквідацію наслідків катастрофи проєкт заморозили. Потім радянський союз розпався, і документацію сховали до архіву.

На нараді переглянули документи та визнали їх застарілими. Необхідно наново підрахувати бюджет, зробити план Необхідно будувати атомну станцію згідно із сучасними вимогами та стандартами. Локація дійсно чудово підходить.

Також відомо, що Україна підписала меморандум із Weistinghouse Electric. У ньому йдеться про будівництво 5 нових енергоблоків. Україна планувала добудувати 2 нових енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, але у США запропонували збільшити кількість до 5 шт.

У планах України не лише збільшити кількість електричної енергії, а й налагодити її експорт до Європи, щоб звільнити країни від газового шантажу, який чинить РФ.