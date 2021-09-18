Вчені з’ясували, що Земля в минулому була схожа на “токсичний суп”

Масове вимирання мешканців планети 252 мільйони років тому називають найгіршою подією в історії Землі. Фахівці описали, як все відбувалося, і відзначили, що історія починає повторюватися.





Масове вимирання відбулося в останній геологічний період палеозойської ери. У цей суворий час безліч вулканів викидали в повітря отруйні гази, температура значно збільшилася і жити на Землі стало неможливо. Багато наземних видів фауни тоді припинили своє існування.

Раніше передбачалося, що мешканцям морів і океанів пережити час вимирання було легше, і вони практично не постраждали. Результати нового дослідження показали, що це абсолютно не так, пише Phys.org.

За даними міжнародної групи вчених, у воді ховалася своя напасть: під час екстремальних потеплінь токсичні мікроби відчували себе чудово і починали цвісти. У здорової екосистеми мікроскопічні водорості і ціанобактерії постачають кисень водним тваринам в якості побічного продукту їх фотосинтезу. Але коли їх чисельність виходить з-під контролю, ці мікроби виснажують вільний кисень і починають виділяти токсини у воду.

В наші дні цвітіння токсичних мікробів призводить до загибелі риб і стає все більш поширеним явищем в прісноводних озерах. Фото: Wikimedia Commons

Таким чином, близько 252 мільйонів років тому водойми на нашій планеті нагадували «токсичний суп». Але найцікавіше, що фахівці знаходять паралелі між тим, що було тоді, і тим, що зараз відбувається на Землі.

Згідно зі звітом Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) за 2021 рік, вплив людини на зміну клімату «однозначно» створює умови, що сприяють поширенню теплолюбивих і небезпечних мікробів. У поєднанні з припливом поживних речовин через забруднення води (в основному через сільське господарство і вирубки лісів), це призводить до різкого збільшення цвітіння токсичних водоростей. Вчені попереджають, що результати цього можуть бути плачевні: масова загибель риби, серйозні наслідки для здоров’я людини і домашньої худоби і – при найгіршому сценарії – повторення історії з «токсичним супом» на Землі.