Наука

Науковці розповіли, де ще у Всесвіті можливе життя

15.10.2021
2 хв. на прочитання

Одне з головних питань не тільки астрономії, а й науки в цілому це можливість існування населених планет крім нашої. Звичайно, з розвитком науки вчені відійшли від ідей про розумне життя і сподіваються знайти хоча б сліди примітивних організмів, але і тут не все так просто. Давайте на прикладі нашої рідної планети оцінимо приблизні шанси знаходження населеної планети.


Почнемо з більш знайомого для любителів науки поняття, а саме зона населеності – це ділянка простору в певному діапазоні відстаней до зірки. Наша планета ідеально вписалася в цю зону, до слова, раніше в цій зоні був і Марс, але зараз він близький до її зовнішнього кордону.

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Які привілеї отримує планета в зоні населеності?

По-перше, варто відштовхуватися від принципу “гаряче” – “холодно”, тобто температура повинна бути збалансована так, щоб на ній могла б існувати вода в рідкому стані і, по-друге, температура повинна сприйматися організмами без ускладнень. Ширина зони населеності залежить і від розмірів і температури зірки. Однак, не тільки від зони населеності залежить придатність планети для життя.

Не менш важливим фактором є сама зірка, її вік і клас. Наше Сонце ідеальний варіант, оскільки ця досить стабільна зірка, розташована відносно далеко від центру галактики і не перебуває в системі з іншою зіркою.

Що стосується стабільності, то очевидно, що у зірки з постійними спалахами і викидами величезної кількості енергії не буде придатних планет. Так, на нашій зірці теж часто реєструють спалахи і викиди енергії, але вони не завжди спрямовані в бік Землі і вони не настільки потужні щоб зашкодити нашому оточенню.

Чому зірка повинна бути далеко від центру галактики? Справа в тому що біля центру галактики, як правило, концентрація зірок і чорних дір більше чим ближче до краю, а це значить що життю на планетах не загрожує вплив інших зірок і їх систем.

Більшість зірок в галактиці знаходяться не поодинці, а в системах з іншими зірками і обертаються навколо загального центру мас. Для того щоб в таких системах була населена планета має виконуватися неймовірне безліч умов які також не гарантують сприятливі умови.

І навіть якщо зірка буде “нормальною”, а планета буде в зоні населеності, все це не гарантує появу життя на планеті.

Для появи життя у планети як мінімум повинен бути озоновий шар і магнітне поле, яке б захищало планету від впливу зірки, хімічний склад повинен бути сприятливий для синтезу органіки і підтримки води в рідкому стані. Однак при всьому цьому, немає гарантій, що на планету не впаде космічне тіло за типом астероїда. Землі з цим пощастило: у неї є умовний щит у вигляді Юпітера.

Підводячи підсумки видно, що важко знайти планету, яка охоплювала б усі умови описані вище, навіть якщо всі критерії підходять, то варто врахувати, що епохи існування життя на цій планеті можуть не збігатися з існуванням нашої раси, адже вік планет вимірюється в мільярдах років. Тому шанси знайти хоча б прості одноклітинні організми мізерні не кажучи вже про розумне життя.

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15.10.2021
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