Шведський археолог розповів про те, як люди займалися сексом у давнину

Ідея написання однієї статті вилилася в багаторічну роботу та справжнє наукове дослідження про секс . Про це в інтерв’ю виданню Dagens Nyheter розповів шведський археолог та письменник Юнатан Ліндстрем – автор книги «Секс усіх часів: кохання, насильство та релігія протягом 14 тисяч років».





За його словами, п’ять років тому він вирішив написати невелику статтю про те, як кохались люди в давнину. Однак тоді матеріал не пішов і він залишив спроби. Поки його не запросила на зустріч видавець. Ідея була знову реанімована та лягла в основу його книги.

«Мене ж швидко охопила та сама тривога, що й раніше: я боявся, що вийде порожня балаканина. Але зараз маю визнати, що з цього вийшла одна з найкращих науково-дослідних пригод у моєму житті», — розповів учений.

Відкриття, скоєні у процесі роботи, були найбільш приголомшливими. Так, Ліндстрем з’ясував, що в Середньовіччі секс ділили на дозволений і недозволений. До першого належав статевий акт, який відбувається лише між подружжям, і лише з метою зачаття дитини. Виходячи з цього, всі інші види втіх – оральний секс або перерваний – вважалися недозволеними та засуджувалися. З цієї точки зору, згвалтування , що не перешкоджає зачаттю, могло вважатися меншим гріхом, ніж просто секс між коханцями за взаємною згодою.

Вчений зазначив, що полігамія, наприклад, виникла в епоху вікінгів, а раніше, у племенах, було прийнято зберігати один одному вірність. З появою Християнства за зраду стали карати і чоловіків, і жінок, тоді як раніше — лише жінок.

Цікаво й те, що у стародавні часи були відомі не тільки різні види сексу, але й різноманітні способи залучення партнера. Так, існували романтична поезія, і «брудні розмовники». Були й перші «хейтери», як назвали б їх сьогодні, — чоловіки, які проклинали жінок, які відмовили їм.

«Відкинуті хлопці мали звичку складати віршовані прокляття: вони загрожували надіслати страшні лиха на обраницю, якщо вона не віддасться. Дещо нагадує нинішніх інцелів», — сказав учений.

Для жінок секс був виключно засобом продовження роду. За словами письменника, у середньому жінка мала народити п’ятьох дітей. Тому, як правило, п’ять разів у житті сексом вона займалася. У той час як чоловік міг вдаватися до розпусти куди частіше. Цікаво, але вивчення переміщення племен Європою дозволило вченому зробити висновок, що перший сексуальний контакт на тій місцевості, де потім з’явилася Швеція , був гомосексуальним.

«Чоловіки мігрували тундрою невеликими групами, вирушаючи на полювання, часом на багато тижнів. Так було протягом багатьох поколінь, а оскільки дуже довгий час у Сконі (область на півдні нинішньої Швеції — Прим. ред.) забредали лише чоловіки, велика ймовірність, що 14 тисяч років тому саме між ними у Швеції і стався перший статевий акт», – Розповів автор книги.

Також він додав ще кілька цікавих фактів: близько 43% малюнків у наскальному живописі в давнину зображували чоловіків з ерегованим членом. А у Вестер’єтланді у Швеції залишилося найбільше поховання у формі матки.