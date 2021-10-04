Как пережить период ретроградного Меркурия

Трижды в год вся Земля переживает невероятные волнения. Причиной тому является влияние ретроградного Меркурия. В эти периоды увеличивается количество обращений к полиции, а семейные пары чаще разводятся. Люди увольняются со скандалами с работы. Избежать пагубного влияния из космоса невозможно, но астрологи знают, как минимизировать последствия, вызванные планетой.





В последние годы, даже радикальные скептики поверили в то, что Меркурий может разрушить планы. Особенность первой планеты солнечной системы в том, что на определенных отрезках орбиты она замедляется. Это случается ты раза в год и длится в течение трех недель. Именно такие периоды называют ретроградными. Во время них создается впечатление, что космическое тело движется в обратном направлении.

Поскольку первая планета отвечает за коммуникации и налаживания связей, при “ретроградности” все знаки зодиака находятся в конфликте друг с другом. Это характеризуется тотальным непониманием. Напоминает диалог “глухого со слепым”, именно так можно описать отношения 90% людей в такие моменты.

Если в настоящее время вам не везет в любви, работе и вообще все идет наперекосяк, прислушайтесь к астрологам. Если это влияние Меркурия, покорно принимайте все удары судьбы. Дело в том, что разрулить конфликты почти невозможно. Но можно их сгладить. Как именно? Напоминайте близкими, не хотите обидеть их.

Старайтесь минимизировать социальную активность. Погружайтесь в себя, занимайтесь изучением новой профессии, например. Читайте книги, смотрите кино и проводите время в одиночестве.

Используйте каждую минуту для того, чтобы развиваться. Помните, что вы не герой романа “100 лет одиночества”. Все плохое пройдет. По окончании этого напряженного времени все станет на свои места. Одинокие найдут вторую половинку, безработные устроятся на новое место, и жизнь снова продолжится.