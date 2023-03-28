На Місяці знайшли «водойму»: подробиці

Група китайських вчених знайшла на поверхні Місяця невелику кількість води. Вона міститься в ударних скляних кульках, зібраних і доставлених на Землю під час місії «Чан’є-5». Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature .

Сотні сфер вивчили за допомогою різних мікроскопів та спектроскопів. Виявилося, що вони мають однорідний хімічний склад та містять воду з ізотопами водню. Ці «мікроводойми» формуються під впливом сонячного вітру.

За нашими оцінками, кількість води, що міститься у скляних кульках, може сягати 2,7 × 101⁴ кг. –

вчені Інституту геології та геофізики Китайської академії наук

Скляні кульки вбирають воду як звичні для всіх губки. За словами вчених, за рахунок таких структур у ґрунті Місяця може зберігатися приблизно 300 мільярдів тонн води.

Скляні кулі: що це

Скляні кулі – відносно звичайне явище на поверхні Місяця. Зазвичай вони досить маленькі – менше трьох міліметрів у діаметрі.

Ці сфери утворюються, коли силікатний матеріал зазнає впливу дуже високих температур. Наприклад, внаслідок ударів метеоритів. Пізніше їхня внутрішня структура змінюється під впливом сонячного вітру та процесу дифузії.