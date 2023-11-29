Істота, яку не бачили 90 років, несподівано виповзла на поверхню

Дослідники заново відкрили вид золотого крота, якого ніхто не бачив з 1936 року. Його виявили на північно-західному узбережжі Південної Африки, використовуючи ДНК навколишнього середовища (еДНК) і собаку-шукача, пише New Atlas.

Золотий кріт Де Вінтона (Cryptochromis wintoni) – це маленька сліпа істота, яка має золоту шерсть, що переливається, і більшу частину часу проводить під землею. Навколишнє середовище ускладнює його пошук.

Надзвичайно чутливий слух допомагає кроту вловлювати вібрації від людей, що ходять по поверхні, і вчасно ховатися. Крім того, він риє тунелі в піску, тому його нори зазвичай провалюються, не залишаючи слідів.

Золотий кріт Де Вінтона (Cryptochromis wintoni)

Чи живий золотий кріт Де Вінтона, чи цей вид вимер – майже 90 років учені не могли відповісти на це питання. Його занесли до списку найбільш розшукуваних тварин програми зі збереження зникаючих видів Re:wild.

Щоб знайти полохливу істоту, використали два методи. Перший – це аналіз еДНК, що являє собою генетичну інформацію, яку тварини виділяють у навколишнє середовище у вигляді шкіри, волосся або тілесних рідин. Другий – собака-шукач, навчений винюхувати три відомі види золотого крота.