Наука

Вчені показали, як змінилось лице людини за тисячі років

16.11.2021
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неандерталець

Людська цивілізація налічує сотні тисяч років і образ людини змінювався весь цей час.


Нещодавно вчені створили неймовірні відео, на якому за короткий термін показано зміни людської особи за ці тисячоліття, пише popmech .

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Всі ми пам’ятаємо з уроків, що в сучасної людини була велика кількість історичних предків і за багато тисяч років зовнішність змінювалася докорінно. Звичайно ж, перехід від зовнішності, що нагадує мавпу до сучасної особи, стався не так швидко, цим і цінне це відео, тому що дозволяє подивитися на еволюцію за дуже короткий термін.

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16.11.2021
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