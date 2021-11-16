Вчені показали, як змінилось лице людини за тисячі років

Людська цивілізація налічує сотні тисяч років і образ людини змінювався весь цей час.





Нещодавно вчені створили неймовірні відео, на якому за короткий термін показано зміни людської особи за ці тисячоліття, пише popmech .

Всі ми пам’ятаємо з уроків, що в сучасної людини була велика кількість історичних предків і за багато тисяч років зовнішність змінювалася докорінно. Звичайно ж, перехід від зовнішності, що нагадує мавпу до сучасної особи, стався не так швидко, цим і цінне це відео, тому що дозволяє подивитися на еволюцію за дуже короткий термін.