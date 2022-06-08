Вчені: прибирання вдома може врятувати від інсульту

Сидячий спосіб життя шкодить здоров’ю, і це знає багато хто. Більше того, якщо ви проводите багато часу сидячи, то ризикуєте заробити деякі хронічні хвороби на кшталт діабету другого типу та серцево-судинних захворювань. До цього списку входить інсульт. Нещодавно з’ясувалося, що запобігти йому можна, якщо щодня вдома займатися прибиранням.





Фахівці з Університету штату Сан-Дієго виявили, що навіть легка фізична активність на кшталт прибирання може знизити ймовірність появи інсульту. Щоправда, важливо проводити прибирання щодня.

Стівен Хукер, провідний автор дослідження, зазначив, що подібна активність може включати прибирання квартири пилососом, підмітання підлоги тощо.

У ході дослідження Хукер разом із колегами вивчив, як спосіб життя людей впливає на ризик виникнення у них інсульту. Для цього експерти проаналізували інформацію про 7600 дорослих, вік яких становив 45 років.

Виявилося, що ті з учасників, які мало рухалися протягом 13 годин на день, мали на 44 відсотки більше шансів зіткнутися з інсультом у майбутньому.

Результати цього дослідження було опубліковано у виданні JAMA Network Open.