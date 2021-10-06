Астрономи виявили дивний сигнал на розпеченій планеті з дощем із заліза

На початку 2020 року дослідники підрахували, що температура на планеті, ймовірно, досягла 3800 градусів за Фаренгейтом (або близько 2100 градусів за Цельсієм), чого достатньо для випаровування металів, таких як, залізо, повідомляє CNET.

Нещодавно вчені з Королівського університету в Белфасті зробили нове відкриття про «гарячий Юпітер», для цього використовувалися телескопи Gemini на Гаваях. За допомогою методу, відомого як спектроскопія, дослідники проаналізували атмосферу WASP-76b і несподівано виявили, що вона містить сильний спектральний сигнал іонізованого кальцію.

За словами вчених, планета знаходиться так далеко, що в даний час неможливо точно побачити, чим викликана велика кількість кальцію. Поки немає достатньо потужних телескопів, щоб візуалізувати те, що відбувається на WASP-76b.

Попереднє дослідження вивчало іонізований кальцій на двох інших гігантських гарячих екзопланетах, відомих як KELT-9b і WASP-33b. Нове дослідження допоможе астрономам вивчити витік газів і елементів з атмосфери в космос.