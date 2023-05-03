Ілон Маск назвав винуватця вибуху ракети Starship

Перший запуск надважкої ракети Starship, на якій у майбутньому планують доставити астронавтів на Місяць та Марс, закінчився провалом. Starship успішно стартувала, але провела у повітрі всього 4 хвилини, а потім вибухнула. Виявилося, що співробітники SpaceX підірвали ракету навмисно, і днями Ілон Маск пояснив, як раніше дійшло.

Мільярдер навів повну хронологію подій, з якої стало зрозуміло, що проблеми почалися відразу ж. Так частина двигунів Raptor відключилися ще до старту, тому що система визнала їх недостатньо надійними. Ракета змогла злетіти на решті, але замість прямого зльоту дала крен.

За 27 секунд відмовив ще один двигун. Ймовірно, він зруйнувався, заразом пошкодивши кілька сусідніх. Політ тривав, але на 85 секунді ракета почала втрачати керування, тому що більше не могла відхиляти сопла двигунів у той чи інший бік.

На цьому моменті співробітники SpaceX вже спробували перервати політ ракети, але процес підриву зайняв надто багато часу. Маск заявив, що за наступних пусків, можливо, задіють більше вибухівки.

Незважаючи на невдачу, перший запуск Starship дозволив SpaceX зробити багато висновків. Наприклад, сама ракета виявилася набагато міцнішою, ніж очікувалося. Чого не скажеш про бетонний майданчик для старту, який буквально розірвався від двигунів, що працюють на повній потужності, викликавши пилову бурю з уламків та бетонної крихти.

У наступних пусках ці обставини також врахують. Нинішнього року таких пусків може бути 4 або 5. Ілон Маск оцінює шанси вивести корабель на орбіту в 80% і майже напевно впевнений, що це 100% вийде в найближчі 12 місяців.