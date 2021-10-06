Вчені розповіли, чому на Землі постійно збільшуються “території мертвих”

Восени 2020 року на Камчатці сталася екологічна катастрофа, в результаті якої загинула не одна тисяча морських мешканців. Першими забили на сполох місцеві серфери з Халактирского пляжу, скаржачись на опіки очей і слизової, а через деякий час берег був всипаний численними трупами глибоководних організмів: морських їжаків, зірок, а ще восьминогів і крабів. Були знайдені тіла і деяких морських ссавців.





Тоді екологи висунули припущення (яке потім активно поширювалося по мережі прихильниками теорій змови), що виною всьому наявний неподалік полігон отрутохімікатів Козельський. Повідомлялося, що через проливні дощі у вересні 2020 року небезпечні хімікати потрапили з території полігону в річку Наличево, яка поруч протікає, і забрала їх у відкритий океан. Наводилися навіть фотографії з супутників, на яких було чітко видно зміну кольору води там, де річка впадає в океан.

Однак з часом ця версія пішла на другий план, і не тому, що влада вирішила всіма силами приховати даний інцидент, а з огляду на її неправдоподібність. Виявилося, що виною екологічної катастрофи на Камчатці стали отруйні водорості, причому подібне спостерігається в різних частинах глобального океану. Саме цвітіння жгутикової водорості Карен призвело до серйозного забруднення прибережних вод, утворюючи так званий червоний приплив, що знищує все живе на своєму шляху.

Як цвітуть водорості

Багатьом знайоме таке явище, як цвітіння води. Цвітуть не тільки прісноводні водойми, оскільки там низька концентрація солей і стояча вода, але і моря, і навіть океани. Процес цвітіння виникає через надлишок у воді поживних речовин, особливо фосфору, що призводить до активного росту водоростей і зміни забарвлення водної гладі. Потім водорості відмирають і стають їжею для бактерій, що активно споживають кисень. Як підсумок, відсоток розчиненого кисню у воді знижується до критичних значень, що призводить до загибелі водних мешканців. Утворюються зони замору, місця, де водні організми просто задихаються.

Фото: Wikimedia / Ildar Sagdejev (CC BY-SA 4.0) / суспільне надбання

Але загибель живих організмів у воді під час її цвітіння відбувається не тільки через серйозне зниження концентрації розчиненого кисню. Деякі сімейства водоростей в результаті активного розмноження можуть виділяти небезпечні токсини і отрути у високих концентраціях. Що цікаво, цвітіння води може відбуватися не тільки в теплу пору року – це може трапитися і взимку під товстим покривом льоду. Останнє вкрай згубно для мешканців підводного світу, оскільки взимку і без того кількість розчиненого у воді кисню невелика, оскільки лід перешкоджає його проникненню з атмосфери.

Токсичні водорості всюди

Австралія

Проблема носить глобальний характер, адже токсичне цвітіння води спостерігається по всьому світу вже не перший рік. Наприклад, масова загибель риби була помічена дві зими поспіль (2010 і 2011 року) в Австралії. Тоді це сталося через надсильну фазу Південної осциляції (Ель-Ніньо), процесу розігріву поверхневих вод екваторіальної частини Тихого океану. Погіршило ситуацію і одночасне посилення теплої течії Леувіна з Індійського океану в бік південних берегів Австралії, що в сукупності з блокуючим антициклоном призвело до аномального поглинання водами океану тепла з атмосфери.

У сукупності це викликало розігрів вод в Південній півкулі, так що в лютому 2011 року узбережжі на заході Австралії омивали води на 3-5 градусів тепліше нормальної температури. Таке відхилення і спровокувало загибель багатьох підводних мешканців, серйозно порушивши рівновагу місцевих морських екосистем.

Тихий океан

Кожні 20-30 років в Тихому океані відбувається декадна осциляція – зміна температури поверхневих вод, що призводить до руйнування усталених харчових ланцюжків. Гинуть багато організмів, особливо ті, які не можуть пристосуватися до підвищення температур.

Фото: Wikimedia / Giorgiogp2 / CC BY-SA 3.0

Останній раз подібне спостерігалося в 2014 році – влітку того року вчені зафіксували позитивну фазу осциляції, а саме величезну пляму з теплою водою, що розкинулася на 4 млн км² з глибиною близько 90 м. Це призвело до аномального підвищення температури на Алясці, що викликало загибель близько мільйона морських птахів. Також серйозно знизилася чисельність планктону, а тому зменшилася популяція ракоподібних, риб, і, відповідно, горбатих китів. Крім того, тоді вчені вперше змогли задокументувати масштабне знебарвлення коралових рифів на Гаваях.

У той же час така обстановка стала сприятливою для розвитку водоростей, тих самих отруйних рослин, що перетворюють воду в «кислоту зомбі». Вчені побоюються , що через глобальне потепління водорості почнуть цвісти настільки рясно, що це зробить води західного узбережжя США непридатними для проживання тварин, а також людини.

Північна Америка

З 2011 року в Саргасовому морі активно розростаються бурі макроводорості саргассума, покриваючи величезні тропічні площі. Це легко відслідковують за допомогою супутникових знімків. Саргассум жив там і до 2011 року, більш того, про нього вперше повідомив ще сам Христофор Колумб в 15 столітті. У невеликих кількостях ці водорості навіть корисні для Атлантичного океану, який омиває море. Однак в останні роки популяція цієї рослини серйозно зросла – вона покриває поверхню води від Мексиканської затоки до Африки.

Фото: phys.org

За попередніми даними фахівців з Університету Південної Флориди, різке збільшення саргассума в Атлантичному океані викликано масовою вирубкою лісів і збільшенням використання добрив з 2010 року. Не обійшлося і без глобального потепління: зміна клімату серйозно впливає на кількість опадів, що випадають і циркуляцію океанічних вод. Через зменшення кількості дощів знижується обсяг вод, що скидаються з Амазонки, що сприятливо впливає на популяцію саргассума. Ці водорості не люблять прісну і холодну воду, вважаючи за краще теплу воду з нормальною солоністю.

Фото: phys.org

Аномальна кількість саргассума під час його цвітіння серйозно заважає нормальному життю черепах, крабів, риб і птахів. Через високу щільність водоростей деякі морські мешканці не можуть в них нормально пересуватися, заплутуючись і задихаючись. Коли ж саргассум відмирає, він опускається на дно і душить корали і морську траву. В кінці шляху гниючий саргассум, викинутий океаном на берег, починає виділяти сірководень, спричиняючи серйозні незручності вже для людини.

Мертві води і землі не новина для планети

Не варто думати, що подібне явище з’явилося з початку бурхливої діяльності людини. Вчені з Японії і США з’ясували, що зростання мертвих зон відбувається в теплі міжльодовикові періоди, коли вода активно втрачає розчинений в ній кисень. За останні 1,2 мільйона років утворилося як мінімум 27 зон, на яких відсутня життєдіяльність організмів.

Розмір мертвих зон весь час збільшується

Цвітіння і розмноження отруйних водоростей для нашої планети не новинка, але через глобальне потепління, руку до якого доклала і людина, в останні роки цей процес посилився. Американські вчені з’ясували, що за останні 40 років вміст кисню майже в 400 озерах Європи і США істотно зменшився: приблизно на 5,5% біля поверхні і майже на 18% на глибині. Це відбувається через нагрівання води, так як при підвищених температурах вона втрачає здатність утримувати нормальну кількість кисню.

Зростання температури привело до появи сприятливих умов для прискореного розмноження синьо-зелених водоростей, побічним продуктом життєдіяльності яких є токсини. В результаті страждають не тільки водні мешканці, а й сама людина, оскільки знижується якість питної води.

Особливі «мертві зони» зустрічаються в океанах. До їх утворення призводять втрата кисню і засмічення водоростями. Виглядає це так:

Хто в підсумку винен?

Винні в розширенні мертвих зон як в воді, так і на суші природні процеси і сама людина. На зростання числа і площ непридатних для проживання зон впливають блокуючі антициклони в атмосфері, аномальні морські та океанічні течії, що змінюють звичні температури поверхні води, а також виробнича діяльність людини.

В останньому впевнені вчені Бернського університету, посилаючись на власні дослідження появи хвиль тепла. Вони з’ясували, що в індустріальні часи подібне відбувалося раз в декілька сотень або навіть тисяч років, але через антропогенне глобальне потепління частота цих подій збільшилася мінімум в 20 разів.