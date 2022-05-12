Експерти порахували, скільки б сьогодні коштувало побудувати піраміду Хеопса

На тлі сучасних хмарочосів висотою по півкілометра і більше піраміди виглядають вже не так вражаюче, як у давнину.





Наприклад, піраміда Хеопса – спочатку була трохи більше 140 метрів, а сьогодні – 137. Якщо до 1300 н.е. вона була наймасштабнішою спорудою на планеті, то сьогодні її випереджають уже кілька десятків будівель.

Звісно, ​​унікальність пірамід не в одному розмірі. А в тому, що ці споруди люди змогли звести фактично вручну у 3 тисячолітті до нашої ери. І з усіх чудес Стародавнього світу збереглися саме вони.

А якщо підійти до пірамід із погляду сучасної економіки?

Наскільки затратними вони були б у перерахунку на актуальні ціни?

Скільки коштувало б сьогодні побудувати піраміду Хеопса?

Фантазії Геродота та реальні факти

Піраміда є практично повністю кам’яною спорудою площею основи 53 тис. кв. м. Пустотілі приміщення під нею нечисленні, вони становлять лише кілька відсотків від загальної маси.

Тому основні витрати припадали саме на камінь. Блоки від 35 тонн і легше були укладені в 203 шари.

Основна частина піраміди зводилася з недорогих блоків звичайного вапняку, який, ймовірно, видобувся неподалік. Але зовнішнє оздоблення було дорогим — граніт і рідкісний білий вапняк. Їх доводилося вести річкою здалеку.

Спростило завдання те, що піраміда стоїть на природному кам’яному пагорбі, тобто глибокого фундаменту не потрібно.

Невідомо, скільки років будували споруду. Імовірно – не менше 20, а скоріше 25-27 років.

Стародавній історик Геродот згадував, що на будівництві працювало 100 тисяч людей. Але він жив набагато пізніше і мав потяг до перебільшень.

Скільки ж людей потрібно на зведення однієї піраміди?

Зовсім не раби

Археологічні розкопки, під час яких було знайдено залишки містечка робітників, і навіть розшифровки джерел дозволили більше дізнатися про будівельників пірамід.

Єгипетські робітники не були рабами.

В основному це були відносно вільні селяни, які відпрацьовували громадську службу. Вони приходили на будівництво на 3 місяці на рік, потім поверталися до своїх господарств. Їхнє місце на зведенні піраміди займали інші люди. Така давньоєгипетська вахта була рівномірною — одні місяці для важких робіт людей збирали більше, інші — менше.

Найменшу частину становили кваліфіковані архітектори та керівники.

Доведено, що будівельників годували, причому непогано – у меню були і м’ясо, і хліб та інші продукти.

За оцінками археологів завжди на будівництві могло бути від 10 до 20 тисяч людей.

За часів фараона навряд чи можна було підрахувати витрати саме в грошах. Каменоломні були власністю правителя, продукти могли надходити в якості податків чи бартере.

А скільки б обійшлася найбільша піраміда сьогодні?

Швидко …

Архітектор Жан-П’єр Урден, який багато років досліджував альтернативні теорії пояснення техніки будівництва пірамід для інтересу вирішив підрахувати — які ресурси знадобилися б сьогодні для їх зведення.

Для порівняння він взяв греблю Гувера, оскільки за обсягом вона практично дорівнює піраміді Хеопса – 3,3 млн. кубометрів.

Архітектор довів, що сьогодні на аналогічну споруду знадобилося б лише 5 років і приблизно 1,5-2 тисячі людей.

А якщо замінити кам’яні блоки бетонними, то терміни ще б скоротилися втричі.

…і недорого!

За сучасними цінами на кам’яні блоки основи разом із доставкою було б витрачено 0,5 млрд. доларів.

Камінь для зовнішньої декоративної обробки обійшовся б не більше, ніж 1,5 мільйона доларів.

Якщо взяти рівень зарплат будівельників в не найбільш багатих країнах, то середньому протягом року сьогодні вони отримують близько 10 тис. $.

Таким чином, витрати на робітників становили б близько 75 млн. доларів.

Тобто сьогодні зведення піраміди навіть із аналогічних матеріалів зажадало б за економії — менше мільярда доларів, за великих витрат на перевезення та високої зарплати — не більше 5. Для сучасних споруд — це зовсім невеликий бюджет.