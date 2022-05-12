Надмірне навантаження: чому 3G іноді працює швидше за 4G

Багато користувачів смартфонів помічали, що швидкість мобільного інтернету мережі 4G іноді сильно падає. При цьому, якщо підключитися до мережі 3G, швидкість знову зросте. Пояснимо чому так відбувається і з чим це пов’язано.





Чому 4G працює повільніше, ніж 3G?

Технологія 4G – більш просунуте та перспективне покоління бездротової мережі, максимальна швидкість якої у кілька разів більша, ніж у 3G. Але іноді відбувається з точністю навпаки: 3G працює швидше там, де через 4G важко навіть оновити стрічку соціальної мережі.

Така ситуація виникає через надмірне навантаження 4G-мереж. Більшість пристроїв за замовчуванням працюють у режимі LTE, тобто до однієї базової станції підключено дуже багато абонентів. Усі вони використовують мобільний інтернет, тому його загальна швидкість знижується.

Мережа 3G, у свою чергу, завантажена менше, тому що деякі користувачі вручну перемикаються на неї. Це природно, тому що в звичайних умовах включати 3G на телефоні безглуздо: його пікова швидкість скачування набагато нижча, ніж у 4G. Але в деяких місцях та у певні періоди часу навантаження на базові станції 4G стає надто високим, а значить і швидкість падає. Користувачі можуть зіткнутися з цією проблемою в таких випадках:

В час пік, коли більшість людей використовує мобільний інтернет 4G для роботи, перегляду соціальних мереж та інших дій.

У густонаселених районах міст з великою кількістю абонентів довкола.

У віддалених населених пунктах, де сигнал 3G значно стабільніший за 4G.

Багато хто помічає низьку швидкість 4G на своїх дачних ділянках, де мобільний інтернет 3G працює швидше.

Такі висновки не означають, що мережі 4G менш ефективні, ніж 3G. Їхня швидкість в оптимальних умовах може досягати 100 Мбіт/с, у той час як реальний поріг 3G – всього 2-3 Мбіт/с. Однак у деяких ситуаціях, коли мережі 4G перевантажені великою кількістю абонентів, набагато простіше переключитися на 3G, де навантаження невелике та швидкість інтернету стабільна.

Що робити, якщо 4G працює повільно?

Якщо швидкість мобільного інтернету 4G різка впала, в налаштуваннях смартфона можна вручну перейти на 3G:

Відкрийте розділ «Мобільні дані». Виберіть потрібну SIM-картку, якщо їх кілька. У рядку ” Т3а ип мережі” встановити “3G” або “3G/2G (авто)”.

Найчастіше швидкість незавантаженої мережі 3G буде вищою, ніж у завантаженої 4G. Якщо обидві мережі відчувають підвищене навантаження і низьку швидкість інтернету, різниці у швидкості можна буде навіть не помітити.